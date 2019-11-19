11/19 今彩539頭獎開出2注！ 獎落桃園市

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-19 22:25:54

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月19日）開獎的第108000277期今彩539頭獎共2注中獎，每注可得800萬元，由「桃園市桃園區同安里中正路734號1樓」的「萬兩金彩券行」與「桃園市蘆竹區五福里中山路79號1樓」的「佳沅商行」開出；第108000100期大樂透、第108000277期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000100期大樂透中獎號碼為「05、15、30、35、38、47，特別號：18」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共23注中獎，每注可得8萬154元；肆獎共88注中獎，每注可得1萬3467元；伍獎共1651注中獎，每注可得2000元；陸獎共2362注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3626注中獎，每注可得400元；普獎共3萬177注中獎，每注可得400元。

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第108000100期49樂合彩中獎號碼為「05、15、30、35、38、47」，四合共1注中獎，可得20萬元；三合共116注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3605注中獎，每注可得1250元。

第108000277期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、07、09、10、13、15、16、18」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共164注中獎，每注可得500元；肆獎共2001注中獎，每注可得100元。

第108000277期今彩539中獎號碼為「05、18、33、36、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共144注中獎，每注可得2萬元；參獎共5026注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4795注中獎，每注可得50元。

第108000277期39樂合彩中獎號碼為「05、18、33、36、38」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共120注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4779注中獎，每注可得1125元。

第108000277期3星彩中獎號碼為「602」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000277期4星彩中獎號碼為「6315」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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