11/16 雙贏彩 今彩539 頭獎均摃龜

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-16 22:10:07

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月16日）開獎的第108000275期今彩539、第108000275期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000275期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、08、09、10、12、13、18、19、22」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共233注中獎，每注可得500元；肆獎共2463注中獎，每注可得100元。

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第108000275期今彩539中獎號碼為「03、11、23、24、29」，頭獎摃龜；貳獎共210注中獎，每注可得2萬元；參獎共5883注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4846注中獎，每注可得50元。

第108000275期39樂合彩中獎號碼為「03、11、23、24、29」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共123注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5196注中獎，每注可得1125元。

第108000275期3星彩中獎號碼為「299」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000275期4星彩中獎號碼為「9986」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

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