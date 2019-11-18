11/18今彩539、威力彩、雙贏彩頭獎皆摃龜

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

2019-11-18 22:36:52

〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日晚間開獎的第108000276期今彩539頭獎注、第108000092期威力彩、第108000276期雙贏彩，頭獎皆摃龜。

第108000092期威力彩中獎號碼為「06、08、19、28、29、32，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共40注中獎，每注可得2萬元；伍獎共185注中獎，每注可得4000元；陸獎共1323注中獎，每注可得800元；柒獎共2604注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3542注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7167注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8772注中獎，每注可得100元。

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第108000092期38樂合彩中獎號碼為「06、08、19、28、29、32」。五合共1注中獎，可得115萬元；四合共17注中獎，每注可得6萬7500元；三合共128注中獎，每注可得5750元；二合共1822注中獎，每注可得750元。

第108000276期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、08、09、13、14、18、20、22、23、24」。頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共192注中獎，每注可得500元；肆獎共2126注中獎，每注可得100元。

第108000276期今彩539中獎號碼為「03、05、10、11、32」。頭獎摃龜；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共6600注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3980注中獎，每注可得50元。

第108000276期39樂合彩中獎號碼為「03、05、10、11、32」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共145注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6954注中獎，每注可得1125元。

第108000276期3星彩中獎號碼為「797」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000276期4星彩中獎號碼為「9886」，正彩共17注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

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