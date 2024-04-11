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先跑還跑輸 逃逸移工跑200公尺被警追上制伏

阮姓移工遇到警察拔腿狂奔，但200公尺後被追上，查出他逃逸身分。（民眾提供）

阮姓移工遇到警察拔腿狂奔，但200公尺後被追上，查出他逃逸身分。（民眾提供）

2024/04/11 15:56

〔記者王捷／台南報導〕失聯在逃的阮姓越南移工，10日來台南玩，結果遇上警方盤查，一見警察就拔腿狂奔，但這場追逐戰只跑了200公尺，因為阮男遇到年輕警員陳炯丞，他跑3公里測驗大約是14分鐘，雖然阮男先跑，但陳員從後方追上，拉住阮男的衣領將他制伏在地，逃了2個多月的阮男最後被移送給移民署準備遣返。

據了解，35歲的阮男原在彰化工作，今年2月中旬行蹤不明，被通報失聯在逃，10日他來台南找同鄉朋友玩，在尊王路附近的超商買飲料，遇上正在巡邏的第二分局中正派出所警員，雖然警方是例行巡邏，但阮男一見警察，立刻失去冷靜，躲到柱子後面，讓帶班所長沈振莘所長覺得可疑，下車準備盤查，阮男見狀拔腿狂奔。

警員陳炯丞的反應很快，追在阮男後面，雖然阮男先跑、速度也很快，但28歲的陳炯丞平常也有訓練，他在警方常年訓練的3公里測驗中，僅用了14分多跑完，雖然陳員還有背裝備在身上，但雙方追逐不久，距離就拉近了，約200公尺阮男就被陳拉住衣領壓制在地。

阮男供稱，是因為逃亡多時，一見警察就害怕，沒想到他的舉動反而讓警方起疑。訊後，警方將他移送給移民署台南專勤隊收容，讓阮男遣返回國。

警二分局則指出，這次追捕，呈現警方平日訓練、團隊合作及注意執勤安全的成果，警方將持續運用各項勤務查緝不法，營造安全的生活環境。

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