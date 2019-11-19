搭機直播起飛還嗆「罰8萬小錢」 僅判罰2萬沒收手機

陳姓男直播主今年4月18日搭乘華信航空從松山飛往澎湖的航班，竟用手機直播起飛的過程；台北地院今認定陳男構成民航法「非法使用干擾飛航之通訊器材」罪，判處陳男罰金2萬元，並沒收未扣案的手機。圖為華信航空班機示意圖，非本新聞事件班機。（資料照）

2019-11-19 16:29:04

〔記者張文川／台北報導〕陳姓男直播主今年4月18日搭乘華信航空從松山飛往澎湖的AE365航班，當飛機已在跑道滑行、正要起飛時，他竟用手機直播起飛的過程，造成飛安疑慮，民航局事後蒐證後，認定違反民航法，將陳男移送法辦；台北地院今認定陳男構成民航法「非法使用干擾飛航之通訊器材」罪，判處陳男罰金2萬元，並沒收未扣案的手機。可上訴。

民航法此罪可處5年以下有期徒刑、拘役或15萬元以下罰金。民航法明文規定，除非經民航局公告、並經機長許可、或機組員宣布可以使用，否則航空器飛航過程中，不得使用任何干擾飛航或通訊的器材；貿然直播可能干擾飛機通訊與駕駛艙儀表、設備，嚴重影響飛安，尤其在飛機起、降階段更為危險。

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判決指出，陳男以手機在臉書開啟直播後，有多名網友見狀立即留言提醒他「坐飛機要開飛航模式」、「起飛降落中不能用手機」、「還不關，等等被罰」、「關機啦，不要害人」、「要關，不然會出事」、「別冒險」。

但陳男置之不理，仍持續直播，還嗆說「這樣開手機，被罰8萬？小錢、小錢」、「我等一下飛起來，我就下直播」，直播近3分30秒，影片經網友下載轉貼，媒體報導同聲譴責。

民航局得知後，至華信航空調查，查詢華信航空艙單、詢問相關人員後，確認陳男身分，也確認他有登機，且在他開啟直播前，機組員就已宣布禁止使用手機。

民航局檢視直播影片，發現已有多名網友立即留言提醒他已違法，但陳男還回應「8萬元只是小錢」，完全無視飛航安全與法規，因此移送台北地檢署時，也建議法官從重處罰。

台北地審理時，陳男認罪，法官認定他明知飛機關閉艙門起飛、到落地開啟艙門為止，不得使用手機等干擾飛航的器材，仍執意開啟直播，構成犯罪，但考量他犯後坦承犯行，輕判罰金2萬元。

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