網紅直播飛機起飛 民航局送辦建議嚴懲、最重可處5年

2019-04-22 15:38

〔記者陳宜加／台北報導〕一名直播主4月18日搭乘華信航空從松山飛往澎湖的班機，在飛機起飛過程開直播，民航局蒐證後確認違反民航法事實，今天已完成相關調查，將當事人移送法辦。民航局指出，當事人做不良示範，建議檢方嚴懲，最重可處5年有期徒刑。

民航局指出，今天已完成相關調查、確認當事人身分與違法事實，已將全案移送法辦。根據民航法規定，可處5年以下有期徒刑、拘役或15萬元以下罰金。

根據民航局調查，4月18日華信航空從松山飛往澎湖的AE365班機，旅客登機後，該名陳姓直播主在飛機已在跑道滑行時，違規使用手機，並在網路直播飛機起飛過程，行為有影響飛安疑慮，民航局立即展開調查。

民航局指出，民航法明文規定，除非經民航局公告並經機長許可、或機組員宣布可以使用，否則航空器飛航過程中，不得使用任何干擾飛航或通訊的器材。陳姓當事人的行為已明顯違法，民航局今天前往華信航空公司調查相關資料後，正式將全案移送檢方偵辦。

民航局指出，經調查華信航空艙單、詢問相關人員，確認該名陳姓旅客身分，也確認當天有登機，且在網路直播前，機組員已經完成禁止使用手機相關宣導。

民航局表示，直播主擁有網路影響力，且經檢視影片，發現直播過程中有多名網友留言提醒，直播行為已違法，但當事人竟以「8萬是小錢」等言詞回應，無視飛航安全與法規，民航局已經建議地檢署從重處罰。

民航局強調，直播行為可能造成飛機通訊與駕駛艙儀表、設備干擾，嚴重影響飛安，特別是在飛機起飛與降落階段，呼籲乘客搭機時遵守規定與機組員宣導。

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