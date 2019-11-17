為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

公審女友？懷疑女友出軌竟直播公布女友姓名、手機

台北地檢署認為姜男已涉強制未遂、公然侮辱、非法利用個資等罪，因此將他起訴。（記者錢利忠攝）

台北地檢署認為姜男已涉強制未遂、公然侮辱、非法利用個資等罪，因此將他起訴。（記者錢利忠攝）

2019-11-17 10:15:31

〔記者錢利忠／台北報導〕姜姓男子與霍姓同居女友交往期間，懷疑霍女出軌，要求檢查手機遭拒，竟硬搶並將霍女推倒在床，導致霍女手部受傷；霍女因死命保護手機，姜男無法得手，心有不甘，涉嫌以霍女姓名登入直播平台，取暱稱「霍XX阿一定要那麼犯賤嗎」，遭霍女提告；台北地檢署認為姜男已涉強制未遂、公然侮辱、非法利用個資等罪，因此將他起訴。

檢方調查，今年4月10日晚上10時許，懷疑霍女感情不專的姜男，在位於北市信義區的住處內，與霍女起了口角，姜男要求霍女交出手機，讓他檢查訊息以證明清白，反而引起霍女不滿。

霍女質疑姜男不信任她，不願交出手機，姜男見霍女不從，使出蠻力硬搶，雙方爆發激烈拉扯，死命保護手機的霍女，右手腕及上臂等多處因此受傷；幾波交戰後，姜男仍拿不到手機，只好作罷。

數日後，姜男回想起與霍女爭奪手機的往事，突然愈想愈氣，一時心有不甘，竟以霍女的姓名為暱稱，取名「霍XX阿一定要那麼犯賤嗎」登入直播平台，還公布她的手機，導致她的個資外洩，氣得她報警提告。

檢方調查後認為，姜男強搶手機導致霍女手部受傷一事，涉嫌強制未遂等罪；另在直播平台上，涉嫌以辱罵霍女的言詞為暱稱，並公布霍女本名及手機號碼等行為，則涉及公然侮辱及非法利用個資等多罪，考量姜男犯意各別、行為互殊，建請法院分論併罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
正能量「光頭哥哥」曾患憂鬱症...網揭爆紅關鍵：直播界清流
2019-11-15 10:58

正能量「光頭哥哥」曾患憂鬱症...網揭爆紅關鍵：直播界清流
日本旅館1晚40元有找 條件是「答應被24小時直播」
2019-11-14 20:13

日本旅館1晚40元有找 條件是「答應被24小時直播」
揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅

揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅
尖下巴完全消失！正妹吃播暴增30公斤「不後悔」
2019-11-07 08:47

尖下巴完全消失！正妹吃播暴增30公斤「不後悔」
陳柏惟與雞排妹合唱「海波浪」 網友：超越顏、朱「聽海」
2019-11-06 22:59

陳柏惟與雞排妹合唱「海波浪」 網友：超越顏、朱「聽海」
仁義重劃15萬簽約買2-3房

仁義重劃15萬簽約買2-3房

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播