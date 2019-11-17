公審女友？懷疑女友出軌竟直播公布女友姓名、手機

台北地檢署認為姜男已涉強制未遂、公然侮辱、非法利用個資等罪，因此將他起訴。（記者錢利忠攝）

2019-11-17 10:15:31

〔記者錢利忠／台北報導〕姜姓男子與霍姓同居女友交往期間，懷疑霍女出軌，要求檢查手機遭拒，竟硬搶並將霍女推倒在床，導致霍女手部受傷；霍女因死命保護手機，姜男無法得手，心有不甘，涉嫌以霍女姓名登入直播平台，取暱稱「霍XX阿一定要那麼犯賤嗎」，遭霍女提告；台北地檢署認為姜男已涉強制未遂、公然侮辱、非法利用個資等罪，因此將他起訴。

檢方調查，今年4月10日晚上10時許，懷疑霍女感情不專的姜男，在位於北市信義區的住處內，與霍女起了口角，姜男要求霍女交出手機，讓他檢查訊息以證明清白，反而引起霍女不滿。

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霍女質疑姜男不信任她，不願交出手機，姜男見霍女不從，使出蠻力硬搶，雙方爆發激烈拉扯，死命保護手機的霍女，右手腕及上臂等多處因此受傷；幾波交戰後，姜男仍拿不到手機，只好作罷。

數日後，姜男回想起與霍女爭奪手機的往事，突然愈想愈氣，一時心有不甘，竟以霍女的姓名為暱稱，取名「霍XX阿一定要那麼犯賤嗎」登入直播平台，還公布她的手機，導致她的個資外洩，氣得她報警提告。

檢方調查後認為，姜男強搶手機導致霍女手部受傷一事，涉嫌強制未遂等罪；另在直播平台上，涉嫌以辱罵霍女的言詞為暱稱，並公布霍女本名及手機號碼等行為，則涉及公然侮辱及非法利用個資等多罪，考量姜男犯意各別、行為互殊，建請法院分論併罰。

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