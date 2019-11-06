網紅搭國內線飛航中拍影片 上傳Youtube被警發現遭法辦

周剛毅搭乘遠航國內線班機，飛行途中仍持續錄影，違反民用航空法。（記者黃捷翻攝）

2019-11-06 17:49:57

〔記者黃捷／台北報導〕網紅周剛毅今年6月間以「我搭上台灣最危險的飛機？」為題，拍攝他體驗遠東航空機齡超過20年的MD-82型號飛機，影片上網後，遭警方發現他在飛航期間使用相機錄影，涉嫌違反民用航空法，台北地檢署今偵結，以支付公庫3萬元為條件予以緩起訴。

周剛毅經營YOUTUBE經營「我是老爸，我不要當爸！」頻道，擁有40.3萬訂閱者，影片主題多為與家人的國內外旅遊，其中不乏與飛航題材相關的影片。

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檢警調查，周剛毅今年6月間上傳一部影片「《飛行ep51》我搭上台灣最危險的飛機？」內容為他在當月11日上午10時25分許，搭乘遠東航空由台北松山機場飛往澎湖馬公的班機，該班機型號為MD-82。

周剛毅於影片開頭解釋，民航局規定機齡滿26年的飛機不得做為客機，而MD-82已超過年限即將退役，因此堪稱「台灣最危險的飛機」，周並從行前準備、登機到飛行途中都一邊拍攝，一邊分享自己的感想。

但因民航法規定，國內線航空全程禁止使用電子儀器，周剛毅飛行途中卻在錄影，顯然違法，警方在YOUTUBE發現該則影片後，隨即將他通知到案。

周剛毅到案後坦承犯行，表示自己當下沒想太多，感到很後悔；檢察官偵查後認定他涉犯使用干擾飛航或通訊器材罪，考量他沒有前科，所生危害非鉅，歷經司法偵查程序後應有所警愓，遂以半年內支付公庫3萬元為條件，處分周緩起訴。

周剛毅拍攝影片，記錄下自己搭的遠航班機型號為MD-82。（記者黃捷翻攝）

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