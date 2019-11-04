女網紅飛機駕駛艙打卡比YA 航空公司：已處分

女網紅開心在駕駛座上比「YA」拍照。（圖片擷自微博）

2019-11-04 21:52:43

〔即時新聞／綜合報導〕有中國網友11月3日晚間在微博爆料，一張女乘客進入客機駕駛艙、並在駕駛座上開心比「剪刀手」拍照打卡的相片，還配有「超級感謝機長，實在是太開心了」的文字在網上流傳，有網友指認該航班疑似為桂林航空。桂林航空今發表聲明證實此事，並提出相關懲處。

綜合中媒報導，多位機師指出，根據網傳照片中飛行通話頻率、油門位置、存在水杯茶具等細節，基本可以判斷照片是在真實客機飛行中拍攝，根據交通運輸部簽發的《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規則》規定，無論是地面還是飛行中，乘客甚至客艙乘務員都不能隨意進入駕駛艙。在事件爆發後立刻引起大眾關注，質疑此舉已經嚴重違反航空運行規章和空防安全規定。

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直到今日（4日），桂林航空發表聲明表示此事件已經過核實，該事件發生於2019年1月4日桂林航空GT1011桂林-揚州航班。決定對當事機長做出終身停飛的處罰，而其他涉事的機組員處以無限期停飛的處罰並接受公司的進一步調查。

桂林航空聲明也指出，將針對此次事件深刻反思、認真改進，嚴格遵守中國民用航空局的各項規章制度，做好內部整改，增強全體人員的安全責任意識及規章意識，加強樹立嚴謹的安全運行工作作風，杜絕類似事件的再次發生。

而乘客進入飛機駕駛艙，並不是第一次了，最著名的是1994年俄羅斯航空AF593號航班機長讓15歲的兒子體驗開飛機，最終導致飛機墜毀，總共導致75人傷亡。

許多網友也對於事發十個月經網友舉發才進行調查提出質疑，紛紛指責「10個月前的事，為什麼才曝光出來？」、「簡直不把乘客生命安全當回事！」

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