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「女神」網紅下面多一根 替男粉絲按摩被罵「人妖」
2019-10-30 18:32:18
〔記者王冠仁／台北報導〕在網路上有20萬粉絲的T姓網紅，身材火辣堪稱「女神」，其實私底下還開設個人工作室提供按摩服務。有一名男粉絲前往按摩，過程中卻發現T姓網紅「下面多一根」原來是男兒身，當場爆發口角要求退錢；男粉絲事後將此事告訴林姓友人，林幫朋友出氣，以私訊方式罵T姓網紅是人妖，T姓網紅氣得控告林妨害名譽。
據了解，這名T姓網紅長期經營臉書、IG與Youtube來跟網友互動，平時不吝於分享自己的清涼辣照，甚至還會訪問正妹性經驗，在網路上小有名氣。T姓網紅除了透過網路經營自身名氣外，私下還開設個人工作室幫人按摩，一名男性粉絲日前經由其他網友得知此事，躍躍欲試。
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這名男粉絲最後透過網路與T姓網紅聯繫上，雙方約好在T姓網紅位於台北市萬華區租屋處，以3500元價格來按摩。
男粉絲對於可以讓「女神」按摩十分興奮，但按摩期間，男粉絲發現T姓網紅褲襠「鼓鼓的」，追問之下才發現對方是「男兒身」。男粉絲情緒跌落谷底，當場與T姓網紅吵了起來，甚至要求退費，雙方爆發口角；T姓網紅最後決定退費，打算息事寧人。
不過，男粉絲是後將此事告訴林姓友人，痛罵T姓網紅「其實有帶把」，直呼自己很倒楣。林姓友人為了幫忙出氣，多次以私訊留言方式，謾罵T姓網紅是「人妖」。T姓網紅自認無端遭罵，日前對林提出妨害名譽告訴。
媒體曾向T姓網紅查證此事，但至今尚未接獲對方回應。