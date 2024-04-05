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德州撲克賭場以美女荷官為噱頭 藏身歇業酒吧遭警夜襲搗破

警方破獲藏身歇業酒吧，以美女荷官為噱頭的德州撲克職業賭場。（記者邱俊福翻攝）

警方破獲藏身歇業酒吧，以美女荷官為噱頭的德州撲克職業賭場。（記者邱俊福翻攝）

2024/04/05 08:21

〔記者邱俊福／台北報導〕一家德州撲克職業賭場藏身歇業酒吧，以免費零食、飲料自助吧及美女荷官作為賣點吸引賭客前來賭博，北市警中山分局建國派出所據報後，經長期埋伏監控，今天凌晨持搜索票，以直接破門，搗破賭窟，當場逮捕陳姓負責人、2名女荷官、工作人員等7人，以及11名賭客，帶回偵辦。

警方調查，上個月，該職業賭場接手承租北市復興北路一間歇業酒吧，利用一樓與地下一樓原有內部的酒吧陳設，改造為德州撲克職業賭場，二個禮拜前開張聚賭，不僅招攬外型姣好的女荷官，吸引男賭客上門，還有工作人員主動提供餐點、飲食等服務。

為躲避警方查緝，該賭場保留歇業酒吧招牌作為掩飾，並裝設2支監視器監控門口，大門設置密碼鎖，而賭客由負責人透過LINE通訊軟體成立群組，不定期相約前來，由工作人員於門口引導入內與過濾身分，通常從深夜10點聚賭至天亮。

經清查，賭客都相當年輕，有餐飲業、工程師、房仲業等等，皆是透過朋友一個一個介紹，拉進賭客LINE群組，相約聚賭。

警方據報長期監控下，今天零時許，找來特勤人員支援，持破壞工具，直接強行破門，逮捕陳姓負責人、郭姓現場人頭負責人、3名工作人員與23歲的張姓、劉姓女荷官等人，以及賭客11人。

現場查扣抽頭金（籌碼）2萬9700元，共同賭資籌碼1萬2200元、預備賭資籌碼（撲克）806萬6720元、預備賭資籌碼（麻將）13萬2000元、空白預備賭資籌碼、撲克牌、現金賭資13萬多元與切牌卡、莊位牌、計時器、門禁遙控、監視器設備等贓證物。

警詢後將陳姓負責人與相關工作人員等7人依賭博罪移送檢方偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

警方查扣抽頭金，賭資籌碼、撲克牌、切牌卡、莊位牌、計時器、門禁遙控、監視器設備等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣抽頭金，賭資籌碼、撲克牌、切牌卡、莊位牌、計時器、門禁遙控、監視器設備等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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