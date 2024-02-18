牌競協會僱8美女荷官暗營賭博 南警破門逮51人

警方查獲職業賭場僱用8名年輕的美女荷官。（圖由警方提供）

2024/02/18 11:49

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區南華街1家「牌競協會」從去年12月營業後，表面招攬會員做撲克牌競賽，實際是「掛羊頭賣狗肉」、利用德州撲克賭博抽頭營利。南市警二分局接獲情資、蒐證1個多月，17日晚間破門查獲賭場負責人、8位年輕美女荷官與賭客共51人、賭資22萬多元與賭具等物證，訊後依賭博罪嫌移送檢方偵辦。

二分局警方於春節前向檢院聲請搜索票，17日夜間近10點運用臨檢警力，以迅雷不及掩耳速度攻入賭場查緝，當場查獲1名負責賭場的黃姓男子、張姓等8位美女荷官（均18、9歲至24歲）及郭姓等賭客42人（共計51人）正酣熱對賭中，現場查扣現金賭資22萬5千餘元（含1萬5千元抽頭金）、籌碼1批面額327萬元及撲克牌賭具、點鈔機、監視器等證物。

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警方在今年春節前接獲此賭場線報後，偵查隊員警多日探訪蒐證，發現該賭場以撲克牌競賽活動為幌子，並利用社群網站公告各種賽事招攬不特定人士參與活動，實際上卻暗中經營大型德州撲克職業賭場來抽頭牟利。欲下場參賭除要先繳納600元會員費，且依照參賭桌面金額多寡抽取不等的行政費（即抽頭營利），如1200元的牌桌抽取200元、3400元牌桌抽取400元、6600元牌桌抽取600元。

二分局員警於17日夜間到該賭場埋伏時，發現有大批賭客陸續進入，隨即出動一舉攻入，查獲現場有5桌51名賭客、女荷官等正在酣熱對賭，清點查扣有現金賭資22萬5千餘元、大批籌碼、點鈔機、撲克牌賭具、監視器等證物。

全案調查後，警方將賭場黃姓負責人（男、26歲、雲林縣人）及張姓等8名美女荷官工作從業人員，依刑法營利賭博罪嫌送辦；另郭姓等42名賭客則依公然賭博罪送辦。警方強調，淨化轄區治安，絕不容許有職業賭場在轄內滋生、流竄，一旦掌握情資線索，必定除惡務盡。

警方將賭場負責人、女荷官與賭客們共51人帶回警局查辦。（圖由警方提供）

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