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關心黑戶寶寶 移民署協助印尼失聯移工母子返鄉

新竹縣專勤隊經多方奔波，協助印尼失聯移工媽媽取得女兒RISA的出生證明及旅行文件，並護送到機場，讓母女倆終於可以返國安心生活。（記者廖雪茹翻攝）

新竹縣專勤隊經多方奔波，協助印尼失聯移工媽媽取得女兒RISA的出生證明及旅行文件，並護送到機場，讓母女倆終於可以返國安心生活。（記者廖雪茹翻攝）

2019-11-15 09:55:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名印尼失聯移工媽媽為3歲女兒RISA慶生日時，被新竹縣警方找到，內政部移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊接收後，發現RISA是「黑戶寶寶」；經多方奔波，最後協助媽媽取得RISA的出生證明及旅行文件，並護送到機場，讓母女倆終於可以返國安心生活，不需要再東躲西藏、擔心受怕了。

新竹縣專勤隊表示，這名印尼失聯移工媽媽在台打工時，結識同鄉男朋友，並生下「黑戶寶寶」RISA；令人同情的是，被警方找到當天是RISA3歲生日，媽媽正準備幫她慶生，RISA斗大的眼睛，無辜的看著警方不知所措，讓人心生憐憫。

新竹縣專勤隊長李文達得知後，立即派員協助，在多方奔波之下，終於讓失聯移工媽媽取得RISA的出生證明及旅行文件，並派員護送母女倆到機場返國。

李文達表示，因在台失聯移工仍有相當人數藏匿各處非法工作，長久之下所產生的黑戶寶寶，無法獲得應有的照顧，也可能成為治安的隱憂；因此，民眾如發現有失聯移工與黑戶寶寶者，請儘速通知移民署或其它治安機關，並鼓勵其自行到案，移民署將會全力協助其返鄉事宜。

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