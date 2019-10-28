失聯移工的悲情 他掙脫手銬、傷警…怕妻、子沒人顧

印尼籍失聯移工因擔心遭遣返後妻小無人照顧，在警方盤查時趁隙逃跑並頑強抵抗，被捕後還一度掙脫手銬，造成自己和員警雙雙掛彩。 （記者廖雪茹翻攝）

2019-10-28 10:40:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口警方在巡邏發現一名男子行跡可疑，上前盤查時，男子趁隙逃跑並頑強抵抗，被逮捕後還一度掙脫手銬，造成員警受傷；男子最後仍被逮捕，經了解，原來他與妻子同為失聯移工並育有兩名年幼子女，擔心遣返後無人照顧而抗拒，經警方柔情勸說，才說服妻小一同團聚返鄉。

警察局湖口分局表示，湖口派出所警員邱彥雄、鄭立杰日前執行巡邏勤務時， 在達生八街口見一名男子形跡可疑，遂上前盤查，於盤查途中，男子趁隙逃跑，警方追緝後順利將他逮捕，沒想到在上銬過程，男子奮力將員警推開再次逃跑；不過，最後還是被優勢警力圍捕到案。

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警方說，經了解，該名男子為印尼籍失聯移工艾哈（音譯），與另一名同為失聯移工的女子育有兩名子女，若遭遣返，擔心無人照顧妻小，因此父愛爆發，於逮捕過程中，頑強抵抗，並一度掙脫手銬，不但自己摔倒受傷，也造成員警手腕和手指頭受傷。

警方了解抵抗原因後，對失聯移工展開柔情勸說，最後並說服他的妻子兒女一同前來團聚，一家人一同返回家鄉。

印尼籍失聯移工因擔心遭遣返後妻小無人照顧，在警方盤查時趁隙逃跑並頑強抵抗，被捕後還一度掙脫手銬，造成自己和員警雙雙掛彩。 （記者廖雪茹翻攝）

員警在緝捕失聯移工過程手腕和手指頭受傷。（記者廖雪茹翻攝）

員警在緝捕失聯移工過程手腕和手指頭受傷。（記者廖雪茹翻攝）

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