移工黑戶寶寶有巨大黑數？ 移民署：全力保障無依兒少權益

移民署。（記者王冠仁翻攝）

2019-11-10 18:14:37

〔記者王冠仁／台北報導〕有媒體報導，在台失聯移工生下的孩子「黑戶寶寶」，據官方統計只有805人，但實際上恐有巨大黑數。對此，移民署表示，政府已積極介入處理，解決其收出養、就學、就醫及國籍歸化等各項問題；但失聯移工如未至醫療院所生產，而是自行接生者，則恐怕確實會有少數因未經醫院通報而無法掌握的情況。

移民署指出，依衛生福利部國民健康署統計的非本國籍新生兒出生通報資料，從2007年1月起至2019年9月底止，經比對及篩濾產婦資料，其中生母為失聯移工或不實身分者計805人，其中陸續出境者約有4百餘人。

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基於人道考量，為確保孕婦及胎兒的安全，實務上若查到懷孕的失聯移工，政府原則不予收容，以人保或錢保方式，作成收容替代處分。對於出國前，無法自行尋找適當處所暫置的個案，基於當事人與幼童最佳權益考量，移民署專勤隊均協調民間團體或社福機構，協助予以安置。

此外，移民署刻正規劃委由民間團體安置照護返國前失聯移工母子的方案，兼顧依法查處與保障人權的目標。

至於「無依兒少」的問題，內政部除與衛福部、勞動部、外交部等部會密切配合外，並於2017年即定有相關作業流程。

移民署呼籲，移工要多為孩子著想並了解政府作法，有困難可向政府相關單位尋求協助，也請社會各界多關心移工處境，告知相關資訊，提供合法協助。

移民署目前也透過修法來強化執法力度，並積極與社政單位及民間團體洽談設置懐孕失聯移工及其嬰兒的安置處所等，期以兼顧人道與移民執法，標本兼治處理此一問題。

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