高市下半年車禍死傷月平均銳減896人 原來警方用這招！

高市下半年車禍死傷月平均銳減896人，原來警方用這一招！（記者黃良傑攝）

2019-11-14 22:11:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市上半年因車禍死亡、車禍受傷月平均人數高達5236人，警察局和交通局聯手強化道安，決定出重手！連續3次交通大執法，迅速將月平均傷亡人數銳減，下半年（7至10月）平均傷亡數4340人，大幅減少896人，收到成效。

市府統計，為期3個月的交通大執法後，交通局、警察局檢討道路交通設施，並訂出車禍事故減量計畫，發現今年下半年（7至10月）死亡人數55人，每月平均14人不幸身亡，相較上半年月平均死亡人數19人，銳減5人。

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事故受傷人數，上半年月平均約5217人受傷，經連續3次交通大執法後，下半年平均每月約4326人受傷，車禍受傷月平均數大幅減少891人，每月車禍傷亡人數明顯下降。

警察局表示，今年年初發現事故數有增加趨勢，經分析發現事故原因，多為民眾行車未遵守交通規則，今年3月規劃每3個月一次大執法，針對不同的易肇事違規行為，尤其是闖紅燈、紅燈右轉、轉彎未依規定、超速、違規停車、逆向行駛、蛇行、惡意逼車、機車行駛禁行機車道、大型車違規等加強取締。

交通大執法並未訂定績效目標值，專門以事故防制、改善交通秩序為主要目的，警方指出，今年行人死亡事故中，65歲以上高齡者占約7成，主要肇因為行人違規、未注意車前狀況，肇事時段多於清晨或夜間較昏暗時段，提醒年長者出門時，記得穿戴可反光的衣物，提升可見度。

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