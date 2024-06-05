基隆市東岸商場產權糾紛再開庭 誰出資增建2到4樓仍各說各話

基隆地院審理基隆市東岸商場產權糾紛案，原營運商主富服裝公司（NET）針對大日（二房東）與基隆市府間OT（營運移轉）契約，與大日間合約內容針鋒相對。（資料照）

2024/06/05 16:04

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市東岸商場產權糾紛案，原營運商主富服裝公司（NET）提起民事「確認所有權」訴訟，主張東岸商場2至4樓所有權。基隆地院今（5日）再開庭審理，主富針對大日（二房東）與基隆市府間OT（營運移轉）契約，以及與大日間合作協議內容，三方看法分歧，激辯2個半小時；開完庭後，庭外律師代表再次隔空喊話，針鋒相對。

基隆政府委任律師葉慶元在開庭結束後指出，主富公司於2020年與大日公司簽署的合作協議書中，明白說明願意遵守契約規定，且主富與下包廠商的合約也寫得很清楚，一旦大日無法續約時，主富與下包廠商的租約就終止，顯示主富很清楚，大日無法續約時，主富就沒有繼續經營的權利，必須將商場騰空返還給基隆市政府，全案是非已非常明確，主富卻繼續佔據商場，拒絕返回，甚至要求下包廠商不要遷出，也不要繳交租金給微風，這都違反主富自己合約規定與法律規定，希望主富早日將商場返還基隆市府，不要違法佔據商場。

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此外，主富主張擁有2到4樓增建的建物所有權，一直以來都主張全額出資，但從大日與主富的合約內容看來，大日減免5000萬租金，並以此減免5000萬元租金，出資2樓到4樓的商場，所以主富一再主張單獨出資興建，與事實不符，主富也無法取得建物所有權。

主富的律師代表陳義文則回應強調，東岸商場2到4樓增建物，是由主富獨資3億興建完成，當初大日折減5000萬元，是因為主富預付大日地上權使用租金，當初大日避免馬上返還這麼多現金，加上原本只有評估1、2樓整建，後來又再獨立增建3、4樓，後因考量興建期間拉的比較長，所以與大日討論是否給予更長的興建期間來免租，才給予如此優惠。

陳義文說，雙方當初只涉及土地使用權益討論，不涉及增建建物本身，否則當初應討論大日佔新增建物的幾分之幾，建物登記如何處理，哪部分歸大日所有，當時都沒有這樣約定，僅就興建期拉長，土地使用價格如何進行討論。

陳義文強調，主富擁有2到4樓地上建物所有權，大日是合法與市府取得土地使用權的廠商，主富與大日合作，大日提供土地，主富使用建物期間，主富付給大日土地使用費，只是因為主富為了讓東岸商場經營的更好，把建物蓋的更好有很長的興建其，大日就土地使用期間給予一定折減，折減原本要繳的的租金大約差了5000萬，但不會因為少了5000萬，建物變成大日的，因為當初大家根本沒討論用折抵租金當作投資這件事。

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