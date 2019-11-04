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莫忘世上騙子多！ 她PO證據揭開韓「學貸免息」真相

國民黨總統參選人韓國瑜近日猛攻青年議題，拋出「就學貸款免利息」政策，但遭教育部質疑恐引發套利行為。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜近日猛攻青年議題，拋出「就學貸款免利息」政策，但遭教育部質疑恐引發套利行為。（資料照）

2019-11-04 21:35:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜拋出「就學貸款免利息」政策，但遭教育部質疑恐引發套利行為，相關政策引發熱議。對此，民進黨立委余宛如PO文痛批韓國瑜「免費的午餐永遠最貴，莫忘世上騙子多啊！」

余宛如在臉書表示，選總統的韓國瑜，最近對準青年選票拋出學貸免息，他的老婆李佳芬甚至說學貸呆帳「政府就吞（吃）了吧」！今天國民黨財政立委更加碼激情上演關心青年學貸免不免息的劇情。

余宛如指出，全台灣最有資格推動學貸免息政策的實驗沙盒城市，就是高雄市。因為根據財金專家謝金河的說法，韓國瑜拿下高雄市，等於拿下一家資本額達104億的銀行經營權，就是高雄銀行。

余宛如提到，高雄市政府作為高雄銀行主要的法人代表，大可用市庫全額補貼學貸利息，或是叫高雄銀行配合政策全部吸收。但是看看高雄銀行的官網，目前就學貸款利率學生還要負擔1.09%！「市長選上都沒做，現在還要騙全台灣嗎？」

余宛如說，過去韓國瑜抨擊高雄舉債而選上，但看韓國瑜市長上任後的第一本預算，109年歲出編列1465.58億元，較108年度成長9.79％增加130.69億元，也是歷年最高，舉債加碼借64.2億，高雄市民的負債也創新高。

余宛如強調，但高雄舉債的增加，「不但沒有編列學貸免息的預算、還大刪教育科學文化的預算9.9億，被刪除的部分竟然包含『身心障礙者特殊教育及低收入戶子女減免學雜費』，說好的『莫忘世上苦人多』到哪去了？」

余宛如最後提到，高雄市議員鄭孟洳質詢高市府關於高雄市就學貸款利息補貼，只得到代行烙跑市長職務的副市長葉匡時回函，更諷刺的是，回函的內容都是總統蔡英文的學貸政策。她也在文末強調，「免費的午餐永遠最貴，莫忘世上騙子多啊！」

民進黨立委余宛如。（資料照）

民進黨立委余宛如。（資料照）

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