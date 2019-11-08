單純越線竟飆車給警察追 妙齡女慘吞9張罰單、噴掉34600元

李女硬是從攔截警車旁小縫穿越逃逸。（記者洪臣宏翻攝）

2019-11-08 16:41:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市今天凌晨發生警車追逐交通違規車輛，一部小客車一路闖紅燈狂飆，2度閃躲攔截警車，員警拔槍喝令停車，下車的竟是名26歲李姓女子，她擔心無照駕駛被開罰，卻吃上9張罰單，罰鍰高達34600元，警方斥責「勞師動眾」。

仁武分局大華派出所員警郭勁南、邱駿賢凌晨0時50分巡經鳥松區本館路與澄清路口，發現一輛小客車違規跨越停止線，上前鳴笛示警攔停，該車佯裝停車，轉個彎後加速逃逸。

請繼續往下閱讀...

小自客車沿鳳山區一路逃竄至三民區，一路闖紅燈、紅燈右轉，甚至2度閃躲準備在前方攔截的支援警車，最後在三民區大昌二路與覺民路口攔停成功，員警拔槍喝令下車，沒想到駕駛是個妙齡女子，副駕駛座為其28歲蔡姓男友。

李女有肇逃前科，擔心無照駕駛被開罰才心虛逃逸。警方指出，李女原本只會被罰無照駕駛6000元、違規跨越停止線600元，如今加上闖紅燈、紅燈右轉、不服取締、危險駕駛，罰單高達34600元，懊惱不已。

李女駕車闖紅燈試圖甩開追逐警車，（記者洪臣宏翻攝）

員警拔槍喝令駕駛下車。（記者洪臣宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法