一家6口4人葬身火海 2女童存活送醫親友不捨

屏東縣長潘孟安到醫院探視獲救女童。（記者邱芷柔翻攝）

2019-11-14 11:26:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣內埔鄉民宅今天清晨驚傳惡火，一家三代6口包括爺爺、奶奶、爸爸及1名女童等4人皆葬身火海，另兩名女童在警消人員協助下，順利從3樓後門逃脫，受到輕微嗆傷送醫後沒有生命危險，屏東縣長潘孟安今早也前往醫院慰問。

該住宅屋齡約為30年，除了頂樓加蓋鐵皮外，各樓層鐵窗內還加裝防盜鋁窗，火警發生後警消人員立即佈水線搶救，由於火勢濃煙過大，警消人員觀察動線後決定從後門救人，沒想到破壞了2樓的鐵窗後，裡頭竟還有一層沒辦法破壞的防盜鐵欄，最後只好從3樓救人，最終救出2名女童。

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李家一家同住在透天厝，78歲的李光松與73歲的林春華，和46歲的二兒子李禮彬及李禮彬的3個女兒分別就讀國中二年級、國小五年級及國小三年級，火災在清晨5點多發生，一家人疑似逃生不及，被現場濃煙嗆昏，僅有國中二年級及國小三年級的兩名女童獲救。

內埔國中教師邱智宏表示，就讀國中二年級的李女，是三姊妹的老大，在學校是數學小老師，非常喜歡舞蹈，課業、才藝表現都很亮眼，目前學校同學還不知道火災事件，學校會做後續的輔導與協助。

獲救女童的伯母也表示，今早突然聽到火災惡耗，她的先生趕到現場，她則趕到醫院陪同兩名就醫姪女，發生這樣的事對小孩的衝擊很大，後續會協助作心理建設。

屏東縣長潘孟安今早聞訊後趕往醫院探視受傷女童，內埔鄉長鍾慶鎮、東寧村長張舉文等人也在第一時間趕往火警現場，鍾慶鎮表示，後續除了協助家屬，也將加強檢討地方建築的防災動線。

火調人員持續調查起火原因。（記者邱芷柔攝）

最後從3樓後窗破窗救人。（記者邱芷柔攝）

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