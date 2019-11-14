屏東惡火奪4命 鄰居驚醒「屋內不斷傳出救命聲...」

警消人員從後面救人。（記者邱芷柔翻攝）

2019-11-14 10:25:09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣內埔鄉福寧路上的3樓鐵皮加蓋民宅，今天清晨5點多突然燃起熊熊大火，頓時濃煙密佈，警消獲報後前往搶救，火勢疑似從一樓不斷向上竄燒，大火聲響驚醒鄰居，鄰居第一時間去敲門，不斷聽到裡頭傳出救命聲，一家三代6口疑似逃生不及，經過搶救，爺爺、奶奶、父親和一名小孩送醫後仍不治，另2名學童嗆傷送醫沒有生命危險。

這處透天民宅，是爸爸李禮彬與爺爺李光松、奶奶林春華，及3名國中、國小女兒同住，媽媽前一晚剛好回娘家，因而躲過一劫，火災發生後，聽見疑似爆炸聲響的鄰居趕緊前往敲門，沒想到裡頭不斷傳出「救命啊！」聲響，但現場濃煙密佈，車庫大門無法打開，附近鄰居趕緊協助報警搶救。

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警消人員到場佈水線後將火勢撲滅，並從後門架梯子，當時已跑到三樓的兩名學童，在警消人員協助下順利脫困，警消人員隨後入內，卻發現爺爺李光松倒臥在一樓樓梯轉角，奶奶林春華則倒臥浴室，二樓則發現李禮彬及一名國小五年級的女兒，4人疑似被濃煙嗆昏受困火場。

現場民眾表示，該透天厝屋齡約有30年，二樓是鐵窗沒辦法破窗而出，所以警消人員最後從後方進行搶救，所幸近日內埔鄉東寧村長張舉文協助空地雜草整理，警消人員才順利從後門救出兩名學童。

由於現場一樓燒得漆黑，初步懷疑起火點就在一樓，現場由火調人員調查起火原因中，附近鄰居也表示，李家昨天才剛買了電視，沒想到今天卻傳出憾事。

兩名女童從3樓後面逃生。（記者邱芷柔翻攝）

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