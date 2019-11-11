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入秋山林野火頻傳 苗栗單日連2起雜草野火
2019-11-11 12:31:46
〔記者鄭名翔／苗栗報導〕秋季天乾物燥、東北季風吹拂，各地山林雜草野火火警頻傳，苗栗縣後龍鎮大山交流道附近大片空地雜草起火燃燒，消防隊出動大批人力搶救，耗時約3小時撲滅，但晚間後龍鎮一處汽車修理廠旁空地再傳雜草火警，兩輛閒置車子付之一炬，所幸無人員傷亡。
國道3號台中龍井路昨傳雜草火警，台中消防局出動逾百人、耗時近10小時才撲滅；苗栗縣昨也傳出2起雜草火警，根據苗栗消防局統計，光10月份就傳出184件相關火警，讓消防隊員疲於奔命灌救。
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雜草火警肇因除為入秋後天乾物燥，再加上秋收後有些農民仍習慣焚燒雜草整地，稍有不慎就造成大面積延燒，甚至屢傳波及附近人命財產安危；環保局指出，露天燃燒廢棄物可依空汙法最重開罰10萬元，消防局也呼籲民眾勿亂丟菸蒂、小心火苗引燃大片野火。