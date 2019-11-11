台中龍井火燒山延燒12小時 60多消防員徹夜撲滅

台中龍井昨天火燒山，消防局動員60多人，終於在今天凌晨2點多撲滅火勢。（記者陳建志翻攝）

2019-11-11 12:09:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井南崗產業道路，在靠近國道三號北上185K右手邊的雜草，昨天下午2點20分左右起火燃燒，因現場風勢猛烈，火勢擴大往南延燒，燃燒面積近10公頃，消防局派出23輛各式救災車輛，60多名消防人員徹夜滅火，因火勢、濃煙影響一旁國道3號行車視線，車流緩慢一度誤傳國道3號全線封閉，火勢直到今天凌晨近1點才控制，並在2點多撲滅，延燒超過12小時。

台中市消防局昨天下午2點20分左右接獲報案，指稱龍井南崗產業道路靠近電塔旁的雜草起火燃燒，立刻派出第四大隊、龍井、犁份、沙鹿、大肚、梧棲、工業區及協和等分隊，出動各式消防救災車輛共23輛，以及消防人員60多名進行搶救。

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因現場風勢強大助長火勢，下午3點54分現場人員回報火勢擴大延燒，到下午4點半時，火勢又往南邊擴散，燃燒面積已經超過2公頃，立刻請求增派車組支援，因燃燒區域在國道三號北上185K右手邊，國道三號用路人行經都可看到熊熊烈火，因火勢徹夜延燒，且一旁竹師路附近就有住家，消防局持續佈署人車在周邊防護，避免火勢持續擴大危及民宅安全。

昨晚10點左右，一度傳出因火勢擴大，「國道三號全線封閉，並引導車流從和美交流道下高速公路」，不過國道警察大甲分隊長林志鴻表示，國道三號雙向在該路段並無封閉，僅因火燒山煙霧造成用路人降低車速車流緩慢，火勢也未危及國道行車。

在消防人員徹夜滅火下，火勢終於在今天凌晨0點50分左右控制，並在2點51分時完全撲滅火勢，燃燒面積約10公頃，起火原因消防局將進一步釐清。

台中龍井南崗產業道路旁雜草昨天下午起火燃燒，因風勢造成火勢擴散，民眾從國三就可看到熊熊烈火，一度誤傳國三全線封閉。（記者陳建志翻攝）

台中龍井南崗產業道路旁雜草昨天下午起火燃燒，因風勢造成火勢擴散，延燒約10公頃才撲滅。（記者陳建志翻攝）

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