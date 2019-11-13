新版防逃！法官涉貪判10年、檢察官可直接發監執行

高等法院花蓮分院前法官林德盛今年7月依違背職務收賄罪判處10年徒刑、褫奪公權5年、併科120萬元，沒收犯罪所得10萬元；最高法院今駁回上訴，全案確定。（資料照）

2019-11-13 22:48:30

〔記者吳政峰／台北報導〕花蓮高分院前法官林德盛13日被依貪污罪判刑10年確定，花蓮地檢署隨即啟動「防逃機制」，依今年7月施行的刑事訴訟法新版防逃措施，檢察官若認為林德盛有逃亡之虞，可在判刑確定當日直接發監執行，以減少落跑的可能性。

判決確定到發監執行期間，約有2星期的文書檢卷及郵寄天數，無形中成為被告最佳的逃亡空窗期，如：前高雄地檢署檢察官井天博（已改名井樹華）涉貪被判刑11年半，雄檢啟動防逃機制才發現他已不知去向，院檢灰頭土臉。

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新版的防逃機制則賦予檢察官2項權限，第一，檢方一得知有罪判決確定，無須等到收到判決書，就可直接通知被告赴監執行；第二，被告被判死刑、無期徒刑或逾2年有期徒刑，檢察官如認為有逃亡之虞，得逕行拘提。

據悉，移民署已對林德正發布境管，花蓮地檢署亦囑派員警監控他，一旦察覺行蹤有異，檢察官即可在收到判決書之前就逕行拘提，發監執行。

此外，本次修刑訴法時法務部建議，應明定被告有到庭聆聽判決的義務，一旦被判有罪，檢察官即可當庭逮人發監執行，以免被告在庭外得知有罪判決結果隨即落跑，惟此條並未通過，目前仍躺在立法院。

不過，司法院強調，雖然到庭聆判的條文未過，法官仍可依新修的刑訴法第116-2條，命被告於宣判期日到庭，降低逃跑機會。

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