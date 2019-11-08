司法龍頭喬不攏 防逃機制如虛設

新版防逃機制

2019-11-08 05:30:00

法院、檢署誰執行？ 新版空轉4月

〔記者吳政峰／台北報導〕刑事訴訟法中的新版防逃機制，已於七月十七日施行，對於未受羈押的重大被告，可祭出穿戴電子腳鐐措施防逃，然而實務上為了「到底該如何執行」的問題，司法兩大龍頭機關意見不一、且僵持不下，以致空有防逃立法，司法實務卻空轉迄今近四個月，形成防逃上的大漏洞。

原本院檢可透過羈押來預防要案被告逃亡，但羈押屬於侵害人身自由的強烈手段，近年來基於被告人權面的考量，使用上愈來愈小心，除非有明確必要性理由，才可能動用羈押手段，否則多以具保取代羈押，惟交保後的行蹤脫離司法系統所能掌控範圍，過去已多次發生要案或受矚目被告交保後潛逃無蹤之例。

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電子腳鐐監控取代羈押

正因羈押太緊、交保太鬆，手段不夠彈性，新版防逃機制從中取得平衡，把用來監控性侵假釋犯的電子腳鐐，運用在被告防逃上。新制規定，院檢可視情況命被告穿戴電子腳鐐監控行蹤，平日仍可正常作息，但要遵守院檢命令，比如不可離開住家幾公尺、宵禁、禁止接近哪些處所等，一旦違規，就可能改以羈押取代電子腳鐐。

新制於今年七月三日三讀通過，同月十七日施行，惟如何執行的配套子法始終未出爐，原因是司法院與法務部一直在開會討論，雙方對於偵查中由檢察署執行、審理中由法院負責的立場並無二致，但就檢察官聲請羈押、法院裁定交保的情況，出現重大歧異。

法部：誰放人就誰負責

法務部主張「誰放人誰負責」，也就是檢察官聲請羈押被告，法院如果不裁准，而是裁定被告以穿戴電子腳鐐取代羈押，就應由法院監控。法務部認為，目前法院若裁改具保，交保金也是由法院收，同理類推，法院裁改穿戴電子腳鐐，也應由其負責。

司院：法院中立做裁定

司法院則認為，刑事程序沒有「誰放人誰負責」之理論，法官基於中立制衡角色做出裁定，應由偵查主體負責執行，方符合權力分立。司法院表示，交保金由法院收，這是跨機關的協調幫忙，不能擴大到所有裁定都由法院執行，不然把交保金交還檢察署負責也可以。

雙方對此槓上，開過多次會議，迄今未達成共識，僅同意共用平台、合作建置電子監控設備，至於何時才能制定出配套子法，仍在未定之天。

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