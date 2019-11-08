民盼落實 院部互推恐壞司法威信

新版防逃機制已於七月十七日施行，然而實務上為了「到底該如何執行」的問題，形成防逃上的大漏洞。（資料照）

2019-11-08 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕對於司法院與法務部為了誰來執行電子監控防逃一事意見相左，台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，院部應揚棄本位主義，從人民的角度來看這件事情，以免讓外界產生踢皮球的負面印象。

何俊英表示，從立法精神來看，電子腳鐐是兼顧人權與防逃的手段，立意甚佳，人民有感，院部理應爭相搶著要承擔這個責任，現在淪為相互推諉的尷尬景況，不僅無法替司法加分，亦非國家之福。

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「人民希望儘速上路」，何俊英說，撇開學理或法理的高深知識，民眾只管嫌犯會不會跑掉、電子監控有沒有奏效，不在乎由誰執行，只要能迅速及妥適達成，就是好的司法；萬一這期間再有被告棄保潛逃，對雙方都不是好事。

何俊英認為，司法院財政現況比法務部好很多，且有獨立預算，應較有資源執行電子腳鐐監控。

民間司改會董事長林永頌則說，檢察官聲請羈押、法院裁改為穿戴電子腳鐐，強制處分的源頭還是來自檢察官，法官只是覺得事情沒那麼嚴重，改命電子監控，因此，偵查主體在這個階段還是有責任。

林永頌說，新制施行至今近四個月還沒上路，會令外界質疑司法威信，宜儘速訂出配套子法。

法界指出，若過去就有電子腳鐐監控被告，知名被告如前東帝士集團總裁陳由豪、前立委羅福助與何智輝、遠航前董座崔湧、貪檢井天博等棄保潛逃案例，即可望大幅降低。

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