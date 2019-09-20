《司法話題》出賣靈魂 貪檢詹昭書 重判10年入獄

2019-09-20

〔記者張文川／台北報導〕新竹地檢署前檢察官詹昭書，任內向遭圍廠抗議的污泥廠業者謊稱他可主導法辦抗爭人士，向業者詐取73萬元。新竹地院判詹無罪，但高等法院二審、更一審、更二審都認定他觸犯利用職務上機會詐取財物罪，「出賣檢察官靈魂」，重判10年徒刑、褫奪公權6年、沒收犯罪所得73萬元；最高法院昨天駁回上訴確定，詹須入獄，同步通知檢方啟動防逃機制。

判刑確定 同步啟動防逃機制

檢廉查出，喜愛騎重機的詹昭書，2005年認識新竹縣溫泉會館張姓業者。2009年8月，張男經營污泥廠的何姓友人，因工廠接連發生惡臭遭民眾圍廠抗議，何透過張找上當時擔任竹檢國土保育專組檢察官的詹昭書幫忙「排解」。

詹利用民眾不清楚分案模式詐財

判決指出，詹昭書利用一般民眾分不清地檢分案模式，向張建議何男可在他同年8月31日內勤值日時，來地檢署按鈴申告，就可由他主導究辦抗爭人士，但須付他錢。事實上，受理申告案件後，未必是由內勤收案檢察官偵辦，且分給其他檢察官承辦，同署檢察官也無從置喙。

但張、何信以為真，為求解套，張以「入厝禮」名義替詹支付13萬元家具費，詹另以買車為由，向何索賄60萬；張在餐廳支付第二次30萬車款時，偷偷錄音自保。業者後來發現抗爭者獲不起訴，案子也不是詹辦的，憤而向廉政署檢舉。

新竹地院認為張、何證述不一，且抗爭案非詹承辦，詹也未介入關心該案，判詹無罪。但二審審酌張男證詞、交付賄款的錄音，以及詹昭書建議在他值內勤時按鈴申告等事證，認定詹構成利用職務上機會詐財罪，犯後無悔意，依此重判10年。

更一審、更二審也認定詹有罪，維持10年徒刑，更二審並痛批詹身為職司追訴犯罪的檢察官，具有崇高地位，卻嚴重傷害檢察官職務令譽，使全體檢察官蒙羞。詹上訴三審，最高法院昨認為，更二審認事用法並未違誤法令，量刑也適當，駁回上訴定讞。

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