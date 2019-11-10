詐騙車手現「缺工潮」 外籍移工也被吸收

近年來警方大力掃蕩詐騙集團，車手出現「缺工潮」，移工因此被詐騙集團吸收成為車手。（資料照，記者邱俊福翻攝）

2019-11-11 00:35:26

〔記者王冠仁／台北報導〕目前在台移工超過70萬人，大多從事看護或是高度勞力的傳統產業，有移工受不了金錢誘惑，再加上近年來警方大力掃蕩詐騙集團，車手出現「缺工潮」，移工因此被詐騙集團吸收成為車手。據統計，過去每年外籍人士在台涉犯詐欺案，平均每年約1百人上下，但去年增加到328人。

據統計，外籍嫌疑犯涉犯詐欺案人數過去數年來平均每年都約在1百人上下，但自從2017年開始略為增加為157人，直到去年暴增三倍達到328人，今年1至8也約有150人。其中又以馬來西亞籍人士涉犯詐欺案人數增加最多，2017年只有4人、去年增加到52人、今年1至8月有35人。

請繼續往下閱讀...

據了解，這些外籍人士涉犯詐欺罪，大多都是去當車手「賺外快」。不少外籍人士是透過合法管道來台工作的移工，他們從事勞動力高的傳統產業或幫傭，但因薪水要負擔高額仲介費，於是趁休假外出當車手「賺外快」，幾千元的酬勞對移工來說是「高薪」。

警方分析，原本車手大多以20歲至40歲左右的族群為主，寒暑假期間更有不少涉世未深的未成年者，為了打工賺錢成為車手；近年還有不少「大叔」、「大嬸」因為中年失業或是賦閒在家而當起車手，警方甚至有抓過高齡七旬的老車手。

但老車手不夠靈活，年輕車手經驗不足容易被抓，年輕容貌又無法扮演「檢察官」，原本擔任車手或車手頭的「中間幹部」隨著年紀增加，在詐騙集團中的職位也往上爬，導致車手出現「缺工」現象。

另名警官認為，某些移工語言不通，無法透過電話或簡訊交談，若雇用失聯移工，詐騙集團還要擔心失聯移工領了錢就跑，必須派人盯哨，移工當車手應該無法成為氣候。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法