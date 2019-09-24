好衰！車手沒賺到錢就出車禍 上訴二審判更重

2019-09-24 19:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事水電工的傅姓男子，2017年改行加入詐欺集團當車手，於南投提領贓款時出車禍，同車的車手受傷被捕，傅男則把領到的3萬8000元贓款棄置車內潛逃，不久後被逮捕，分文未得的他，被南投地院依加重詐欺取財罪判刑1年4月，他上訴二審，宣稱自己無前科，已真心悔悟，聲明法院援用「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，不料，台中高分院不但認為他沒有值得憫恕之處，還加重判刑2個月，判處他徒刑1年6月，可上訴三審。

判決書指出，傅男在2017年7月加入詐欺集團，與另1名吳姓車手共乘一輛車，於南投縣盜領詐欺贓款3萬8000元，另有1筆12萬元贓款，盜領時因帳戶被列為警示帳戶而未遂，驅車行經南投市光明一路時出車禍，開車的吳姓車手受傷送醫，隨後被警方逮捕（判刑2年，緩刑5年），傅男僥倖沒受傷，把贓款與提款卡證物棄置車內逃逸，不久後被警方逮捕，南投地院判處傅男徒刑1年4月，他上訴二審。

傅男上訴指稱，自己因車禍而沒有獲得酬勞，盜領的贓款也都發還給被害人，他坦承不諱，已真心悔悟，犯後態度良好，又沒有刑事前科，不是素行不良之輩，因一時思慮不周而觸法，聲明法院援用刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，讓他可以免除牢獄之災。

不過，台中高分院卻認為，傅男觸犯的加重詐欺取財罪，是最低1年以上之刑，他年輕力壯卻危害社會經濟秩序，沒有值得令人情堪憫恕之處，駁回傅男上訴，另外，二審認為，一審認定傅男僅盜領3次（含盜領12萬未遂），得手金額共3萬8000元，但實際上傅男共盜領4次，其中一次盜領1萬5000元，因盜領地點位於苗栗縣，由苗栗地檢署起訴，台中高分院一併審理，據此改判徒刑1年6月，可再上訴三審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法