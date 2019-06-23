想當車手還20萬債務 大學生被3個地檢署起訴

2019-06-23 20:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕在超商打工的王姓大學生，去年3月積欠綽號「小鄒」的男子20萬元，他墮落當詐欺集團的車手，藉此抵銷債務，卻觸犯加重詐欺罪與洗錢罪，更慘的是，他犯案地點遍及苗栗、台南與嘉義，被害人也遍及各縣市，先後被苗栗、台南與嘉義地檢署起訴，且已有被害人對他提起民事訴訟，追討被騙的失款，其中，苗栗地檢署起訴部分，共有8人受害，失金達90餘萬元，台中高分院依加重詐欺罪判他徒刑3年4月。

判決書顯示，王男是去年2月23日上午，先在苗栗縣公館鄉搭乘詐欺集團共犯的汽車直奔嘉義，當天晚間於嘉義一處提款機旁被員警逮捕，另2名共犯逃逸，其中，嘉義地檢署起訴部分，嘉義地院一審判刑1年9月，台南高分院二審改判1年6月，可上訴三審，台南地檢署起訴部分由台南地院審理中，如各法院判決確定，可聲請合併執行。

判決書指出，就讀某科技大學的王男，去年3月於超商打工時，認識真實姓名不詳的男子「小鄒」，他向對方借20萬元，卻被拉攏加入詐欺集團，去年5月起陸續負責盜領贓款（俗稱車手），到超商拿被害人存摺提款卡（俗稱收簿手）。

王男被捕後坦承犯行，苗栗地院一審認為，王男無前科，犯後態度良好，並非詐欺集團主謀，又是尚在大學就學中，依據3人以上共同犯詐欺取財罪（加重詐欺罪）判刑3年2月，王男認為量刑太重，苗栗地檢署認為太輕而上訴。

台中高分院認為，王男不但觸犯加重詐欺取財罪，可處1年至7年徒刑，也觸犯洗錢防制法的特殊洗錢罪，可處5月至5年徒刑，應從刑罰比較重的加重詐欺罪論刑，一審卻未探究洗錢罪，另外，王男年輕力盛、體無殘缺，卻淪為詐欺集團的「收簿手」及「車手」，侵害社會治安秩序與民眾財產，一審量刑太輕，撤銷改判3年4月，可上訴三審。

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