電影真實上演！車手撞警察 中市警開4槍逮2人

2019-08-21 20:24

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕台中市警局六分局市政派出所員警，今天下午鎖定共乘一輛黑色轎車的鄭姓與趙姓詐欺車手，便衣員警分搭民用機車與偵防車，一路從中市西屯區跟蹤到西區，不料，跟蹤至市議員江肇國服務處附近，準備緝捕時，車手竟開車衝撞警察，員警立即掏槍，對左前、左後輪胎射擊共4發，擊穿輪胎癱瘓汽車後，破窗把這2名惡劣車手拉出制伏，警方與車手嫌犯無人受傷，卻有一名騎機車的女騎士被車手撞傷，送醫沒有大礙，全案依加重詐欺罪偵辦中。

監視器畫面顯示，警察緝捕動作相當俐落，車手汽車車窗與輪胎被擊破後，仍強行想駛離現場，員警持槍喝令車手下車，車手高舉雙手，被員警拉出車外壓制，過程相當精采，也在人車熙嚷的路上，化解車手橫衝直撞傷及無辜路人的危機。

「電影場景真實上演！」市議員江肇國對此緝捕嫌犯一事有感而發說，下午4點多，服務處門前警匪追逐，4聲槍響，破窗抓了兩名嫌犯，左鄰右舍都嚇壞了，警察辛苦了。

中市六分局表示，鄭姓詐欺車手因涉入多起盜領贓款案，早已被市政派出所鎖定，今天下午發現鄭男（21歲）駕駛黑色轎車，載著剛擔任車手的新人趙姓男子（34歲），員警遂駕駛偵防車與民用機車跟蹤，一路從大墩十八街，尾隨至中市西區五權路的市議員江肇國服務處附近，趁車手停等紅燈時，準備緝捕之際，車手卻驅車衝撞警察，但沒有撞到警察，反而撞倒一輛汽車與一輛機車，騎機車的女騎士肢體擦傷，送醫後無大礙。

員警見狀況危急，對汽車輪胎連開4槍制止，等汽車癱瘓後，迅速敲破車窗，把2名車手拉出車外壓制，警察與車手都沒有受傷，全案進一步偵查中。

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