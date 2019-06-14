打工渡假當幌子 社會菜鳥被騙到韓國當車手

2019-06-14 17:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕廖姓男子等人以打工渡假為由，招募社會新鮮人赴韓擔任取款車手，經台、韓國際司法合作，檢警上月底在桃園國際機場攔截從韓國返台的林姓車手，當場查扣詐欺所得贓款韓圜4510萬9000元（台幣約119萬元），並向法院聲押禁見廖、李、許姓主嫌及林姓車手等4人獲准，而3名在台逮捕的車手則以5到10萬元不等金額交保，另有9名車手在韓國被逮捕，將循司法互助了解其等偵審進度，及何時回台受審。

廖男等詐騙集團幹部成員，在網路與報紙刊登廣告，以打工渡假名義，在台招募民眾前往韓國擔任集團車手，在韓停留兩週到1個月，機票、生活費用都由集團提供，還可從領錢金額中抽成，雖面談時，廖男等人已提醒，該工作有被抓風險，但仍有超過10名社會新鮮人被吸引前往首爾、江原道、大邱等地租屋，等候集團指示幫忙領錢。

檢警調查，該集團以傳統假檢警模式，誘騙韓國籍被害人向銀行提領鉅款，再將現金放置於住處內定點，並告知中國機房成員住處門禁密碼，再由中國機房成員將韓籍被害人引誘離開住處後，指示赴韓的台籍車手進入被害人住宅取款。

新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官丁維志，5月29日指揮刑事警察局國際刑警科、新北市政府警察局刑事警察大隊、嘉義市政府警察局第二分局，並與外交部駐韓國代表處、財政部關務署台北關、交通部桃園國際機場股份有限公司營運安全處合作，在桃園國際機場成功攔截自韓國返台的林姓車手，並將詐欺所得贓款沒收。據了解，林男在韓領取贓款後，未將贓款交給當地中國人，反受李姓主嫌指示，把錢偷帶回國再分贓，才讓檢警得以人贓俱獲。

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