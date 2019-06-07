這是哪招？詐欺車手獄中結婚求交保 法官這樣說...

2019-06-07 06:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市車姓男子持槍殺人未遂被捕，法官裁定20萬元交保，他卻不珍惜，交保後隨即加入詐欺集團當車手，去年7月在彰化縣一處銀行提款機前被捕，法官裁定准予羈押至今，他提出抗告。已坦承犯行，且於今年1月在監獄中與女友結婚，又罹患腦腫瘤等理由聲請保釋，法院卻認為，車男交保後繼續犯罪，危害社會重大，又有反覆犯罪之虞，偏頭痛卻誇大為罹患腦腫瘤，新婚也非羈押與否的考量要件，裁定繼續羈押。

裁定書指出，車男在2017年間與林姓女子交往（今年1月結婚），他不滿林女的江姓前夫，離婚後仍對林女施暴，教唆男子吳明桓於2017年10月12日，槍擊江男重傷，警方翌日逮捕兩人，車男羈押不到2個月，同年12月初被法官裁定20萬元交保。

車男並未珍惜交保機會，加入詐欺集團當車手，去年7月23日凌晨，在彰化縣秀水鄉盜領贓款被捕，這次法官不再給他機會，裁定准予羈押，期滿後又裁定延押，至今已羈押10個多月。

車男屢次聲請交保，理由是他坦白交代案情，沒有逃亡之虞，法院都裁定駁回，今年2月與4月，又分別延長羈押兩個月，車男再提抗告，宣稱1月跟女友新婚（俗稱獄中結婚），又罹患腦腫瘤，必須交保就醫。

台中高分院卻認為，車男當車手於秀水鄉被捕，這部分的加重詐欺案，已判刑3年8月，宣告強制工作3年，目前二審中，另外，殺人未遂罪部分，一審已判處6年10月徒刑，兩案的刑期都不輕，車男宣稱罹患腦腫瘤，醫院診斷卻是偏頭痛，新婚也不是羈押與否的衡量要件，另外，車男當車手犯行遠及南部，部分詐欺案由台南地院與屏東地院審理中，車男有反覆犯罪之虞，且危害社會重大，駁回交保聲請，繼續羈押，可再提出抗告。

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