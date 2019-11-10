拼平地原住民選舉在FB抹黑對手 被高雄地院判刑5個月

詹金福去年參選高雄市議員平地原住民選區選舉，被控多次透過臉書抹黑對手俄鄧‧殷艾，意圖使其落選。（美聯社）

2019-11-10 23:49:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄縣市未合併前，詹金福曾任高縣兩屆縣議員，去年參選高雄市議員平地原住民選區選舉，被控多次透過臉書抹黑對手俄鄧‧殷艾，意圖使其落選，詹於偵訊時表達道歉，但無財力登報道歉，高雄地院依此認定為認罪，判刑5月，可易科罰金15萬元，宣告緩刑2年、褫奪公權1年，需支付公庫2萬元，全案仍可上訴。

據選委會公布資料，54歲候選人俄鄧‧殷艾去年以最高票，連任第12選區平地原住民市議員，70歲詹金福得票數462票。

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俄鄧自行蒐證提告，指控詹金福自去年7月起，2個月內在四度貼文抹黑他，如貼文留言「妻臨終，不在側，為不仁義，只愛好杯中酒色」、「好大官威與特權」、「大坪頂公有地打蓋建物專供自己家族實用及種菜養選票」，詹被傳訊、審理時均坦承。

判決書指出，被告詹男於去年選舉期間，登記參選第12選區平地原住民市議員，利用自己的FB攻詰拼連任的候選人俄鄧‧殷艾，未充分查明消息來源，就貼文詆毀其名譽，企圖影響選舉結果，影響選風，考量他因經濟狀況，無法達成俄鄧提出應登報道歉的和解，判他5個月刑，宣告緩刑2年，給其自新機會。

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