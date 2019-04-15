告不怕！ 才登報道歉 這網友再抹黑陳菊

2019-04-15 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕網友「馬瑞豐」2018年11月12日起不停在臉書上張貼自行後製之圖片，借此影射前高雄市長陳菊貪污，這些未查證的消息已經影響到陳菊的名譽，而該網友在近日登報道歉後竟不知悔改，持續發文抹黑。

這名網友曾經用污辱的字眼攻擊前高雄市長陳菊，且透過圖片的變造來影射貪汙，但這些沒有確切證據的指控，已經造成當事人困擾，陳菊曾在臉書專頁上表示「會詳細檢視，也一定會轉交給律師處理」、「而這些杜撰、抹黑的言論對我及團隊、對高雄共同打拼的成績，都已造成無法回復的傷害」。

因此該網友在昨（14）日為此登報道歉，也將該報紙照片發布於臉書，但在此之後竟隨即再次發文抹黑。對此網友紛紛憤怒表示「花媽這下可以再告一次了...就求償1億吧..告到他賣房子」、「支持花媽告到底，以為登報道歉就可以了嗎」、「還在繼續造謠？你這樣教小孩的嗎？說謊抹黑造謠，丟人現眼」、「幫你截圖給陳菊了，支持她繼續告到底」。

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