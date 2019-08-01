藍營每天出產抹黑陳菊訊息？ 網友驚：有組織、有計畫性

2019-08-01 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕總統府秘書長陳菊近日被國民黨立委指控國安私菸案神隱，但陳菊強調「如果有任何我的責任，我絕不逃避，我會承擔」。但有網友整理出近一週以來，陳菊被抹黑的訊息，質疑「藍營幾乎每天都會出產一篇抹黑花媽的新聞，背後似乎有組織、有計畫性」。

臉書「打馬悍將粉絲團」今天整理出一張圖表，表示「把新聞蒐集、歸納、整理後，我們能發現，藍營幾乎每天都會出產一篇抹黑花媽的新聞，並透過不同平台施放，看來背後似乎有人有組織、有計畫性的在做這件事...」。

圖表中可見，陳菊遭國民黨立法院黨團指控，涉嫌裝載私菸的3輛特勤中心貨車，是由其簽發派車，要求陳菊下台負責，但被總統府發言人黃重諺26日召開記者會駁斥；國民黨高雄市議員陳麗娜指控前高市副市長許銘春在八一氣爆案中承攬市府法律案件，遭許委請律師提告。

另外還有挺藍臉書粉專改圖抹黑，把陳菊與總統蔡英文推廣玉荷包的照片，惡意改成吸食香菸，還附上「訂購專線」，遭砲轟欠告。

網友見狀紛紛留言，「該告的就告到底，敵人出手已經不擇手段，陳菊不能再有婦人之仁的想法了！」、「很明顯把花媽當蔡的心腹打，高雄地方到中央都一樣 惡劣」、「 一天告一件，告好告滿...」、「絕對要告到底，一定不能手軟，告贏求償拿出來做公益，也是好事一樁！」。

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