造謠國防部貼小英照 網友挨告腿軟：部長您大人大量...

2019-04-03 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕一名郭姓網友2017年在臉書社團張貼合成照片，造謠表示國防部花費2000萬元，在軍中的廁所張貼總統蔡英文肖像，當時為國防部長的馮世寬（現為財團法人國防安全研究院董事長）得知後怒告郭男，在郭男同意馮世寬開出的「臉書公開道歉」、「寫悔過書」、「捐10萬做公益」條件後，士林地院最後對郭男做出拘役50日，可易科罰金5萬元，緩刑兩年的判決。

根據《蘋果》報導，判決指出，41歲的郭男2017年8月變造了馮世寬視察花東防衛指揮部廁所的照片，在相關照片的牆壁上合成出蔡英文的肖像，並將變造過的照片PO在臉書社團「爆吱戰堂」，還宣稱「國防部長馮世寬真扯...花2000萬在軍中浴廁磁磚貼裝蔡英文總統肖像...幾霸分布長你這畜牲去幾豬鼻英屁眼比較實在！」馮世寬得知後，怒批郭男「低級、不可原諒」，堅持對郭男提告妨害名譽。

在此案審理期間，郭男認罪並同意馮世寬開出的和解條件，除了同意在臉書公開道歉、捐10萬元給公益團體，也撰寫悔過書表示「馮部長您大人大量，懇請部長給我一次機會，讓我有自新、有慚愧，也向部長承諾不在臉書上胡言亂語、亂貼照片」。

法官審理認為郭男具悔意，犯後態度良好，考量他待業中、家有父母要扶養，輕判拘役50日，可易科罰金5萬、緩刑2年，不過必須履行捐錢做公益條件，每月捐贈公益團提5000元，直到捐滿10萬為止。可上訴。

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