短裙美女在旁凍抹條 手淫狼判處拘役30天

林男瞥見小珊穿著短裙身材火辣，頓起色心，悄悄的移位並開始做出不雅動作。（情境照）

2019-11-07 12:07:11

［記者陳賢義／台東報導］台東林姓男子搭乘自強號列車北上，見同車廂1名女子身著短裙，修長美腿讓他頓起淫念，掏出生殖器自慰至射精，噁心畫面令人作嘔，嚇得女子中途下車報案揪舉，台東地方法院審結，認為林男在不特定人得以共同見聞的火車內，不顧他人感受公然手淫，以公然猥褻罪判處拘役30天，如易科罰金以每日千元折算。

林男一上車瞥見小珊（化名）穿著短裙身材火辣，頓起色心，不斷偷瞄窺探，在座位隱忍了2個多小時，終於耐不住衝動，悄悄的移位並開始做出不雅動作，先隔著褲子撫摸生殖器至勃起，再掏出自慰到射精，突如其來的舉動嚇得小珊閉眼轉頭，並在中途下車報警。

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小珊到案證述，林男臉朝向她，先用手抓住生殖器，隔著褲子做手淫動作，並有勃起現象，當時她假裝在講電話，沒想到林男後來竟然露出性器官手淫，列車抵達玊里站，林男仍在座位上，她立刻衝下車。林男則辯稱，只是單純想解決當時的一股衝動，沒有要讓被害人看到。

法官認為林男在不特定人得以共同見聞的火車內，不顧公眾場所他人的感受，公然裸露性器官手淫，意圖供人觀覽而為使人心生厭惡的猥褻行為，已造成公眾的不適感，且其故意在被害人旁作此動作，致被害人遭受驚嚇，所為顯不足取。

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