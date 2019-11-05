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喝ㄎㄧㄤ？飯店停車場猥褻「樹葉」 清醒後：沒臉再靠近

常有人酒後難以自控，甚至酒後亂性，但英國曼徹斯特（Manchester）日前一名26男子戈爾索基（Michael Golsorkhi）酒醉後竟與「一堆樹葉」性交！（圖擷取自臉書）

常有人酒後難以自控，甚至酒後亂性，但英國曼徹斯特（Manchester）日前一名26男子戈爾索基（Michael Golsorkhi）酒醉後竟與「一堆樹葉」性交！（圖擷取自臉書）

2019-11-05 23:41:26

〔即時新聞／綜合報導〕常有人酒後難以自控，甚至酒後亂性，但英國曼徹斯特（Manchester）日前26男子戈爾索基（Michael Golsorkhi）酒醉後竟與「一堆樹葉」性交！直到被飯店員工喝止，才把褲子穿上，躲進旁邊的灌木叢裡；由於戈爾索基的行為全都被監視器拍了下來，被警方逮捕後，最後依「猥褻行為」被判入獄8週。

綜合外媒報導，戈爾索基9月16日晚間8時在斯托克波特市（Stockport）的普利米爾飯店（Premier Inn）停車場，被工作人員發現光著下半身、似乎在性交；飯店工作人員向戈爾索基大喊「你在做什麼，你這個噁心的人」後，戈爾索基跳起來穿上褲子，躲進旁邊的灌木叢。

這時，飯店人員才發現戈爾索基先前竟是在「猥褻樹葉」！也由於案發當時是晚餐時間，在停車場旁餐廳吃飯的許多家庭都看到戈爾索基「裸露的屁股」及「不雅的姿勢」；躲在灌木叢中、不發一語的戈爾索基，在警方趕到現場後，遭到逮捕。

近日開庭時，據戈爾索基的辯護律師表示，他在案發當天曾吸食大麻、古柯鹼以及飲酒，讓他陷入「某種狀態」，不僅對「猥褻樹葉」沒有印象，甚至在被捕當下也不清楚發生什麼事，在拼湊記憶後，戈爾索基因無法解釋自己的行為，感到非常尷尬，表示「再也沒臉靠近普利米爾飯店」。

由於戈爾索基罪證確鑿，最後因猥褻行為被判處122英鎊（約台幣4800元）罰款、入獄8週。

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飯店工作人員向戈爾索基大喊「你在做什麼，你這個噁心的人」後，戈爾索基跳起來穿上褲子，躲進旁邊的灌木叢。普利米爾飯店停車場。（圖擷取自Google地圖）

飯店工作人員向戈爾索基大喊「你在做什麼，你這個噁心的人」後，戈爾索基跳起來穿上褲子，躲進旁邊的灌木叢。普利米爾飯店停車場。（圖擷取自Google地圖）

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