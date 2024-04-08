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當詐騙集團車手幫取款賺600 被判1年2月

基隆地院認定，莊男觸犯三人以上共同詐欺取財罪，判處有期1年2月。（記者吳昇儒攝）

基隆地院認定，莊男觸犯三人以上共同詐欺取財罪，判處有期1年2月。（記者吳昇儒攝）

2024/04/08 13:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名莊姓男子去年加入詐騙集團擔任車手，得手一次可獲得3%的利潤。去年7月5日，前往板橋向同夥拿取提款卡，回到基隆領取詐騙贓款2萬元，再回板橋交付給同夥後，賺取600元，協助詐騙集團隱匿犯罪所得去向，隨後被警方查獲，移送法辦。基隆地院認定，莊男觸犯三人以上共同詐欺取財罪，判處有期1年2月。

檢警調查，莊姓男子與綽號「神盾」、「陳志遠」等人均為詐騙集團成員，去年7月5日詐騙集團成員以假投資虛擬貨幣名義，騙取被害人將款項匯入人頭帳戶後，同年月10日，綽號陳志遠的男子就聯繫莊男到板橋找他，拿著人頭帳戶的提款卡到基隆領取2萬元，再將現金拿回板橋交付，過程中莊男可以抽取6百元手續費，藉此製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在。

檢警偵訊時，莊男坦承幫詐騙集團洗錢，並擔任集團中取款車手角色，每次可以獲取3%的利潤。

法官審理後認為，我國治安飽受詐欺集團威脅，民眾受騙案甚多，受騙者辛苦積累之積蓄於一夕之間化為烏有，甚衍生輕生或家庭失和之諸多不幸情事，社會觀念對詐欺集團極其痛惡，民間主張應再提高法定刑度之聲浪仍未停歇；而莊男卻不思以正當途徑賺取財物，加入詐欺集團後負責提領詐騙贓款轉手上繳，嚴重危害治安。

法官考量莊男犯後坦承犯行，且尚有未成年子女須扶養，故依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處有期1年2月。

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