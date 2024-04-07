為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

請小心查證！預防「0403花蓮強震」募款詐騙

最近發生0403花蓮強震造成多人傷亡，花蓮縣警察局提醒要小心募款詐騙。（縣警局提供）

最近發生0403花蓮強震造成多人傷亡，花蓮縣警察局提醒要小心募款詐騙。（縣警局提供）

2024/04/07 20:12

〔記者王錦義／花蓮報導〕詐騙集團詐騙劇本經常緊追熱門時事，最近發生0403花蓮強震造成多人傷亡，花蓮縣警察局指出，詐騙集團可能利用手機簡訊、含不明連結、社群軟體等提供假的募款網址或以捐款機構的名義騙取，提醒民眾發揮愛心的時候也要小心查證。

花蓮縣警察局指出，規模7.2強震造成花蓮地區一些大樓及房屋倒塌，還有人員傷亡，連日來有不少民眾及企業紛紛捐款或物資到災區，人心善良，但也可能讓詐騙集團歹徒蠢蠢欲動，想藉此趁機大撈災難財，因此，民眾在發揮善心及愛心的同時，請小心注意，不要誤入詐騙集團的陷阱，讓您的良善美意被糟蹋。

警方指出，詐騙集團可能利用手機簡訊不明連結、社群軟體如IG或臉書提供假的募款網址或以捐款機構的名義騙取匯款者姓名、電話、地址、帳號等個資，甚至冒用廠商名義，以快訊、限時集結物資、低價打折售出商品等手法，誘使民眾小額捐款或購物等方式詐騙。

警方舉例說，2018年2月6日花蓮地區震災待援，便有詐欺集團於臉書假藉知名寢具廠商，以「打一折」或「出售一件捐一件」等話術詐取錢財。花蓮縣警察局長王旭昌說，花蓮縣政府為協助救災及重建，已設立捐款專戶，即時接受民眾愛心捐款，募得款項將做為援助花蓮震災之用，可以先撥打花蓮縣政府諮詢專線：03-8225178、03-8230400（花蓮縣政府社會處救助科）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
綠議員「捐2千」遭民眾黨嘲諷 史書華轟「道德綁架」！
2024/04/07 18:42

綠議員「捐2千」遭民眾黨嘲諷 史書華轟「道德綁架」！
又有規模5以上地震 餘震逾700次 氣象署：0403地震序列開始減少
2024/04/07 19:30

又有規模5以上地震 餘震逾700次 氣象署：0403地震序列開始減少

塞、啾、癢！對抗換季過敏拒當溫室花朵
蔡英文：921地震也是土耳其率先抵台救援 善的循環持續擴散
2024/04/07 18:07

蔡英文：921地震也是土耳其率先抵台救援 善的循環持續擴散
警專畢業生淪詐騙共犯 還教詐團「風控」下場慘了
2024/04/07 18:39

警專畢業生淪詐騙共犯 還教詐團「風控」下場慘了

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播