請小心查證！預防「0403花蓮強震」募款詐騙

最近發生0403花蓮強震造成多人傷亡，花蓮縣警察局提醒要小心募款詐騙。（縣警局提供）

2024/04/07 20:12

〔記者王錦義／花蓮報導〕詐騙集團詐騙劇本經常緊追熱門時事，最近發生0403花蓮強震造成多人傷亡，花蓮縣警察局指出，詐騙集團可能利用手機簡訊、含不明連結、社群軟體等提供假的募款網址或以捐款機構的名義騙取，提醒民眾發揮愛心的時候也要小心查證。

花蓮縣警察局指出，規模7.2強震造成花蓮地區一些大樓及房屋倒塌，還有人員傷亡，連日來有不少民眾及企業紛紛捐款或物資到災區，人心善良，但也可能讓詐騙集團歹徒蠢蠢欲動，想藉此趁機大撈災難財，因此，民眾在發揮善心及愛心的同時，請小心注意，不要誤入詐騙集團的陷阱，讓您的良善美意被糟蹋。

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警方指出，詐騙集團可能利用手機簡訊不明連結、社群軟體如IG或臉書提供假的募款網址或以捐款機構的名義騙取匯款者姓名、電話、地址、帳號等個資，甚至冒用廠商名義，以快訊、限時集結物資、低價打折售出商品等手法，誘使民眾小額捐款或購物等方式詐騙。

警方舉例說，2018年2月6日花蓮地區震災待援，便有詐欺集團於臉書假藉知名寢具廠商，以「打一折」或「出售一件捐一件」等話術詐取錢財。花蓮縣警察局長王旭昌說，花蓮縣政府為協助救災及重建，已設立捐款專戶，即時接受民眾愛心捐款，募得款項將做為援助花蓮震災之用，可以先撥打花蓮縣政府諮詢專線：03-8225178、03-8230400（花蓮縣政府社會處救助科）。

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