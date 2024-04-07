為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「表妹」索168萬？她嗲喊「ㄤㄟ」秒被識破 退休警黃昏戀夢碎

馮員耐心向蔡男說明愛情詐騙技倆。（警方提供）

馮員耐心向蔡男說明愛情詐騙技倆。（警方提供）

2024/04/07 17:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市69歲蔡姓男子是退休警官，日前在聲色場所認識柯姓女子加LINE私聊，對方平日噓寒問暖取得蔡信任後，要求幫忙償還信貸，蔡被愛沖昏頭臨櫃欲匯款168萬元給聲稱的「表妹」，但員警檢視其手機對話內容，發現對方竟暱稱蔡男為「ㄤㄟ（老公）」，當場拆穿騙局，警界老前輩的愛情美夢雖破碎，卻保住退休金。

據了解，蔡男3日當天到銀行，解除定存200萬後急於匯款，因定存到期只剩一個月，蔡男卻急於解約，不在乎高額利息損失，另匯款單填寫金額高達168萬元，蔡宣稱該款項是給柯姓「表妹」投資醫美診所，但關懷提問行員察覺有異隨即報案。

第一分局公益所巡佐李欣典、警員馮婕妮獲報趕往，詢問蔡男表妹真實身分、所開的醫美診所名稱及投資細節時，蔡男均避重就輕、交代不清，後經蔡同意檢視手機對話內容，赫然發現對方平時竟在LINE上暱稱蔡男為「ㄤㄟ」，即台語「丈夫」的注音文，如此親密暱稱，顯已違背表兄妹間親情常理。

至此蔡男才坦承與柯女在聲色場所認識，柯女平時透過LINE聯繫，與他文字甜言蜜語交流，有時搭配視訊通話，噓寒問暖，他認有交往實事而信任，後見柯女要償還信貸急需資金，他毫不猶豫就依柯女指示，到銀行解約定存打算匯款168萬給柯女，另32萬再當面交付。

馮員聽完後耐心向蔡男說明，該情況確實為愛情騙子詐騙步數，若匯款肯定有去無回，此時警官退休的蔡男，對詐騙多少也些認識，當下恍然大悟，不再執意匯款，即時阻止這場騙局，保住退休金。

第一分局強調，此類型詐騙案例，都是詐騙集團利用受害者渴望愛情的心態，以「放長線釣大魚」方式，先噓寒問暖假意交往並博取信任，等到被害人發現被騙後，往往愛情跟金錢已落得兩頭空，呼籲民眾時常關懷家中長輩生活，以防有心人士趁虛而入。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

蔡男欲匯款168萬元「表妹」，警方識破騙局阻詐。（警方提供）

蔡男欲匯款168萬元「表妹」，警方識破騙局阻詐。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
一路過他的手機就噴飛 這2人聯手訛詐騎士慘了
2024/04/02 13:23

一路過他的手機就噴飛 這2人聯手訛詐騎士慘了
當心！4月開徵牌照稅 銀行約轉存款確認電話「全是詐騙」
2024/04/07 17:12

當心！4月開徵牌照稅 銀行約轉存款確認電話「全是詐騙」

塞、啾、癢！對抗換季過敏拒當溫室花朵
大學生當詐團車手頭 無悔意想緩刑 這下得坐牢
2024/04/06 05:30

大學生當詐團車手頭 無悔意想緩刑 這下得坐牢
捐血可領３千６？ 詐團一魚多吃層層騙
2024/04/06 05:30

捐血可領３千６？ 詐團一魚多吃層層騙

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播