「表妹」索168萬？她嗲喊「ㄤㄟ」秒被識破 退休警黃昏戀夢碎

馮員耐心向蔡男說明愛情詐騙技倆。（警方提供）

2024/04/07 17:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市69歲蔡姓男子是退休警官，日前在聲色場所認識柯姓女子加LINE私聊，對方平日噓寒問暖取得蔡信任後，要求幫忙償還信貸，蔡被愛沖昏頭臨櫃欲匯款168萬元給聲稱的「表妹」，但員警檢視其手機對話內容，發現對方竟暱稱蔡男為「ㄤㄟ（老公）」，當場拆穿騙局，警界老前輩的愛情美夢雖破碎，卻保住退休金。

據了解，蔡男3日當天到銀行，解除定存200萬後急於匯款，因定存到期只剩一個月，蔡男卻急於解約，不在乎高額利息損失，另匯款單填寫金額高達168萬元，蔡宣稱該款項是給柯姓「表妹」投資醫美診所，但關懷提問行員察覺有異隨即報案。

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第一分局公益所巡佐李欣典、警員馮婕妮獲報趕往，詢問蔡男表妹真實身分、所開的醫美診所名稱及投資細節時，蔡男均避重就輕、交代不清，後經蔡同意檢視手機對話內容，赫然發現對方平時竟在LINE上暱稱蔡男為「ㄤㄟ」，即台語「丈夫」的注音文，如此親密暱稱，顯已違背表兄妹間親情常理。

至此蔡男才坦承與柯女在聲色場所認識，柯女平時透過LINE聯繫，與他文字甜言蜜語交流，有時搭配視訊通話，噓寒問暖，他認有交往實事而信任，後見柯女要償還信貸急需資金，他毫不猶豫就依柯女指示，到銀行解約定存打算匯款168萬給柯女，另32萬再當面交付。

馮員聽完後耐心向蔡男說明，該情況確實為愛情騙子詐騙步數，若匯款肯定有去無回，此時警官退休的蔡男，對詐騙多少也些認識，當下恍然大悟，不再執意匯款，即時阻止這場騙局，保住退休金。

第一分局強調，此類型詐騙案例，都是詐騙集團利用受害者渴望愛情的心態，以「放長線釣大魚」方式，先噓寒問暖假意交往並博取信任，等到被害人發現被騙後，往往愛情跟金錢已落得兩頭空，呼籲民眾時常關懷家中長輩生活，以防有心人士趁虛而入。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

蔡男欲匯款168萬元「表妹」，警方識破騙局阻詐。（警方提供）

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