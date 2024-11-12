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    「搞不好以後還會常找我」視障性侵視障 惡狼重判7年2月

    「阿明」性侵同為盲包的被害人，完事後還說「搞不好妳以後還會回來常常找我」；北院依法對「阿明」重判7年2月。（情境照）

    「阿明」性侵同為盲包的被害人，完事後還說「搞不好妳以後還會回來常常找我」；北院依法對「阿明」重判7年2月。（情境照）

    2024/11/12 13:01

    〔記者溫于德／台北報導〕重度視障者「阿明」（化名）身兼台北市某協會理事長，被控去年透過出借按摩工作室給同為視障者的女性教會教友，竟性侵對方，完事還說「經過我這樣的性愛教育......搞不好妳以後還會回來常常找我」。台北地院審結，痛斥「阿明」惡性甚巨，依「對身體障礙之人犯強制性交罪」重判7年2月；可上訴。

    被害人是「阿明」的教會教友，也曾經是盲人按摩站的同事，因視障無法順利租屋，去年4月10日起向「阿明」分租其台北市大安區的工作室，睡工作室一樓的按摩床位，「阿明」住工作室二樓房間。

    判決指，被害人原本打算暫住3個月，但未找到住所而商請續住，並約好去年10月15日就會搬離，然被害人找房屋不順，10月14日深夜11時再度向「阿明」表達要續住，當下「阿明」得知被害人無處可去，竟強吻對方，同時掀開其上衣撫胸。

    過程中，被害人藉口尿遁躲進廁所約30分鐘後，她見外面無聲，以為「阿明」已回房睡覺，她才躺回按摩床，未料「阿明」裸身壓在她身上直到射精。

    然「阿明」到案否認性侵，辯稱兩情相悅。被害人則說，她在職訓時認識「阿明」，搬進工作室前從未與「阿明」有過曖昧，也沒有親密接觸，案發當下，她想還向「阿明」求情稱：「理事長，我現在快要尿出來了，假如你再不讓我離開這個按摩床去廁所，我等一下尿出來，後面就是你來收拾。」

    被害人也說，「阿明」完事後對她表示：「妳今天經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮，搞不好妳以後還會回來常常找我。」讓她非常害怕二度被性侵。

    北院指被害人歷次偵審的證述，始終一致，且無矛盾或瑕疵之處，內容又具體確切，可認出於親身經歷而具可信性，審職著「阿明」明知被害人身障且無新住所可住，竟逞私慾性侵對方，且犯後否認犯行又未達成和解，依法重判。

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