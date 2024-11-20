老闆外遇女店員生2女、墮胎2次 妻被騙10年崩潰求償百萬

超商老闆偷吃小他10餘歲女店員長達10年，曾2度墮胎又生2名女嬰，被高雄高分院判決連帶賠償。（情境照）

2024/11/20 22:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕經營超商的李姓人夫與小他10多歲女店員交往，生了2名女嬰，還2度墮胎，校級軍官退伍的人妻李婦被蒙在鼓裡長達10年，大怒求償100萬元精神慰撫金，高等法院高雄分院判決被告2人連帶賠償60萬元定讞。

據了解，結婚長達25年的李婦是職業軍人，退役後每月領取4、5萬元月退俸，其夫則經營便利商店，並僱請小他10餘歲吳女擔任店員後，2人自2013年起私下幽會、出遊，並在旅館等處多次嘿咻。

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值得一提，2人交往期間，吳女曾2度懷孕後，怕東窗事發到醫院墮胎，並在2020年8月及2022年偷偷產下2女，最後交由李夫扶養照顧，李婦直到2023年12月底收到戶政機關要求通報小孩戶口，才獲悉其夫出軌，被騙長達10年。

李婦因飽受精神折磨，進而罹患身心疾病、持續看診吃藥接受治療，要求連帶賠償100萬元精神慰撫金。

李夫和吳女坦承有染，願意賠償，並因收入有限，扣除家庭開支、貸款，希望金額可以低一點。

橋頭地院和高雄高分院調查，被告2人不倫戀，長達10年以上，期間多次嘿咻，還曾生子、墮胎，並參酌兩造身分、學歷、收入、財產狀況等情形，認為連帶賠償60萬元比較合理，全案落幕。

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