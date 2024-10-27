「包養網」認識嫩妹帶往摩鐵硬上 惡狼遭重判

嫩妹被帶往摩鐵硬上，下體撕裂傷，新竹惡狼遭重判。（情境照）

2024/10/27 06:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹朱姓男子在「包養網」認識23歲女子，對方說要先唱歌再談進一步，然而朱男卻直接帶往摩鐵性侵，過程中暴力相向造成被害女下體撕裂傷，新竹地院依強制性交罪重判5年。

法官調查，去年4月朱男與23歲的小娟在「包養網」認識，雙方約在新竹高鐵站見面，然後前往新竹市一家汽車旅館開房，原先約定2人只在房間唱歌，事後朱男卻將小娟壓在床上性侵得逞，還造成私處撕裂傷。

請繼續往下閱讀...

事隔1個月 竟再約見面騙走iPhone

事隔1個月，朱男約33歲的網友小美在新竹市見面，將她帶往一家汽車旅館休息，朱男騙稱要送她蘋果iPhone手機，還謊稱朋友已經拿來了，要她拿出手機，謊稱要幫忙移轉資料，結果朱男離開房間後就落跑，小美才知受騙。

法官審酌朱男為逞一時色慾，竟不顧被害人感受以強暴手段性侵得逞，造成被害人身體與私密處多處傷勢，造成身體與心理極大痛楚，惡性重大，且以包養為藉口騙到旅館性侵，危害程度非輕。

此外朱男另外詐騙被害女手機，犯後仍飾詞狡辯，未賠償被害人所受損害，最後依強制性交罪判刑5年、詐欺取財罪判刑6月，併科罰金4萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法