男保母涉性侵3歲女童 南市府：吊照永不能執業 移送檢方偵辦

南市盧崑福今天總質詢在議場播放一段保母向女童阿嬤道歉的錄音。（記者蔡文居攝）

2024/11/07 13:10

首次上稿 11:50

更新時間 13:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一對30多歲的夫妻檔保母，收託一名3歲女童，其中男保母涉嫌以嘴巴、手指性侵女童，造成女童下體紅腫，女童阿嬤一度以為是尿布疹，經女童自述後，阿嬤才驚覺孫女遭性侵。南市社會局表示，涉案保母將吊銷執照永不能執業，除開罰外，全案也移送台南地檢署偵辦。

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盧崑福今天總質詢在議場播放一段保母向女童阿嬤道歉的錄音。他指出，日前他向社會局官員反映女童遭保母性侵一事，結果官員竟說這種案件很多，一副事不關己的樣子，令人氣結。

市長黃偉哲說，官員事不關己的態度應該檢討。南市社會局長盧禹聰則表示，他首先向南市所有保母道歉，事實上類似案件並沒有那麼多。該案經社工訪視，該夫妻檔保母共收託4名幼童，3男1女，疑遭猥褻的女童已停託，其他人已轉託，涉案將吊銷執照永不能執業，除開罰外，全案也移送台南地檢署偵辦。

盧崑福說，他日前接獲女童阿嬤陳情，該案受害女童長家住北部，將小孩交由住在台南的女童阿嬤照顧，阿嬤去年再托育給這對夫棲檔保母。這段期間，阿嬤發現女童下體經常紅腫，以為是尿布疹而不以為意，一直到今年9月，又發現紅腫，經詢問，女童才指述保母用嘴巴親她下體，還用手指戳她下體。事後阿嬤向保母質問，保母也向女童阿嬤道歉。阿嬤日前向他陳情，希望揭發此事，不要再有其他人受害。

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南市議員盧崑福（右） 要求社會局長盧禹聰（左）對女童遭保母性侵一事，應予以嚴懲。 （記者蔡文居攝）

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