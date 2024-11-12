聯發科工程師寒舍艾美游泳猝死求償2500萬 高院判決出爐

聯發科王姓工程師2020年7月在5星級寒舍艾美游泳突發心臟病，隨後意外猝死，家屬求償2500萬元，台灣高等法院認為寒舍艾美、負責人蔡伯翰、員工均無賠償責任，仍判王家敗訴。（記者楊國文攝）

2024/11/12 13:10

〔記者楊國文／台北報導〕上市公司聯發科技王姓工程師4年前持美國運通黑卡赴五星級台北寒舍艾美酒店艾美會館游泳，突然身體不適，隨後昏迷猝逝，王男父母認為飯店延誤就醫，控告酒店負責人蔡伯翰及員工過失致死罪，但檢方認定蔡等人均無刑事責任，不起訴處分；王男父親另對寒舍艾美、負責人蔡伯翰、保險公司共求償2566萬多元，二審高等法院維持一審判決，今判王男敗訴，可上訴三審。

2020年7月29日，王男在艾美會館游泳池突發心臟疾病，曾櫃檯尋求協助，後來倒地不起，經送醫搶救仍不治。

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王男父母質疑，王男倒地前曾求助酒店櫃台，兩度表達就醫需求，酒店卻等他失去生命跡象，才緊急叫救護車，質疑酒店延誤黃金救援時間。不過，檢方調查，認定酒店員工無法預料王男會突然昏倒，而且已盡力協助救護，將蔡伯翰等9人不起訴處分。

民事部分，王男父母認為寒舍艾美酒店、負責人、員工等人，未盡管理、監督等義務，與王男死亡之間有因果關係，依消保法等規定，共求償2566萬餘元。

台北地院認為，寒舍艾美員工已盡力協助救護，沒有賠償責任，至於會館雖未遵守游泳池規範設置高腳椅救生椅而有缺失，但與王男死亡沒有因果關係，判王家敗訴。王家不服，上訴高等法院。

高院審理認為，王男表達身體不適後，寒舍艾美員工黃男、張男即在旁照料，王男因身體狀況時好時壞，對於是否就醫態度反覆，黃男、張男不是專業醫護人員，無法判斷王男罹患「急性心肌梗塞」疾病，在王男確定要搭乘計程車就醫後，立即安排就醫事宜，無拖延情事。另外，王男是在離開3樓游泳池，轉往2樓逾15分鐘後昏迷，與救生員陳男職務無關，因此黃男等3人並無賠償責任。

關於寒舍艾美酒店的責任部份，高院指出，事發時，寒舍艾美在游泳池處安排具合格救生員證書的陳男執行職務，游泳池未設置高腳救生椅的疏失，與王男死亡無關。

高院表示，在飯店管理上，寒舍艾美除備有簡易外傷用藥品及器材外，亦制定緊急處理流程、設置設置AED緊急救護設備、安排員工接受急救課程等課程，王男昏迷倒地時，其吳姓、高姓員工立即為王男施作CPR並操作AED，其提供的服務符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性，沒有因設備設置缺失或員工管理疏失致王男死亡情事，寒舍艾美、負責人、保險公司均無賠償責任。

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