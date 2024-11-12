中國客製化假車牌輸台 「淨牌專案」高雄逮11人查出500多人下單

中國犯罪集團變造車牌輸台偽造車牌，還客製化服務，高市刑大查扣16面假車牌。（記者黃良傑攝）

2024/11/12 12:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕中國不肖集團客製化假車牌大量快遞至台灣，影響國內治安及行車安全，全國展開「淨牌專案」，高雄市刑警大隊（簡稱高市刑大）於今（12）日一舉查獲黃姓、林姓、謝姓3名賣家，查扣到16面假車牌，帶回8名買家，並發現竟多達500多人網路下單，欲向3人購買假車牌，檢警將擴大追查偵辦。

高市刑大科偵隊獲報指黃嫌等人，利用臉書、抖音等社群媒體，散播販售假車牌廣告，打出客製化偽造車牌招攬，接受國內買家網路下訂單，再向境外不法工廠製作偽（變）造車牌輸入國內販售營利，為躲避追查更利用人頭帳戶收款，透過各種金流管道（支付寶、加密貨幣），將不法贓款移轉至境外。

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警方針對偽造車牌販售進行深入溯源查緝，分別在台南市東區、高雄市梓官區、楠梓區，逮捕涉賣假車牌的黃姓（32歲）、林姓（26歲）、謝姓（29歲）賣家等3人，以及買掛假車牌的曾姓買家等8人，共11人到案，同時查扣偽造汽車車牌16面，全案將依偽造特種文書、洗錢防制法等罪嫌移送各地方檢察署偵辦。

警方憂心假車牌恐成治安死角，除全面加強查緝販售假車牌，並呼籲民眾私下製作、販售偽（變）造車牌的行為，涉觸犯刑法第212條偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑；使用偽（變）造車牌上路，除觸犯刑法第216條行使偽造文書罪，最高處1年以下有期徒刑外，並依據道路交通管理處罰條例第12條，最高可處3600至1萬800元罰鍰。

中國犯罪集團變造車牌輸台偽造車牌，影響治安高市淨牌專案逮11人，警方拆下偽造車牌，發現假牌幾可亂真。（記者黃良傑翻攝）

中國犯罪集團變造車牌輸台偽造車牌，還客製化服務，高市刑大查扣16面假車牌。（記者黃良傑攝）

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