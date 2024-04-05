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大學生當詐欺車手 打「勵志牌」想完成學業法官不買帳

曹姓大學生當車手頭，他猛打「勵志牌」稱想成學業，法官不買單。（警方提供）

曹姓大學生當車手頭，他猛打「勵志牌」稱想成學業，法官不買單。（警方提供）

2024/04/05 22:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕曹姓男大學生加入詐欺集團，短短4個月四被害人共失金逾300萬元，案件台中、台南兩地審理，其中台南部分他不認罪被判刑2年，二審改打「勵志牌」，稱自己想完成大學學業，但已為時已晚，二審拒絕給他緩刑，他難逃蹲苦窯下場。

判決書指出，曹男2021年4月，把銀行帳戶提供給詐欺集團行騙，他宣稱自己誤信朋友騙詞，台中與台南地檢署都不起訴處分，沒想到檢方偵查時，他於同年6月加入詐欺集團當「收水」，負責開車監督接送車手提款，或假冒檢察官取款，再把贓款交給上手（俗稱車手頭），酬勞每趟3000至5000元，同年10月被台中檢警拘捕羈押。

曹男的犯行陸續被查獲，由台中與台南地檢署陸續起訴，其中，台中地院先審理他與共犯詐騙劉姓婦人53萬元，以及吳姓婦人73萬元、李姓男子180萬元，曹男分別打出「懊悔牌」與「認罪牌」，指自己參與行騙劉婦，只賺9000元，已賠償9萬元和解（吳婦與李男未和解），且他已認罪，請求輕判宣告緩刑，但台中地院不接受，認為他尚未與另二名被害人和解，又有提供銀行帳戶的不起訴紀錄，不宜宣告緩刑，分別依共同犯詐欺取財罪判刑1年3月、1年5月與1年10月。

曹男趕緊賠償吳婦2萬元、李男25萬元，上訴高等法院台中分院，並打出「苦情牌」，指自己已認罪且賠償對方，請求輕判免入獄，二審憫恕他是大學在校生，認為他已知警惕而沒有再犯之虞，減刑改判1年8月（合併執行），還宣告緩行5年，條件是提供80小時義務勞務。

至於台南部分，曹男與共犯共4人，於台南市取走胡姓婦人現金30萬元與提款卡，再持卡盜領存款80萬元，胡婦失金110萬元，曹男卻否認犯行，台南地院一審判刑2年，他趕緊賠償胡婦12萬元，再上訴二審。

曹男於高等法院台南分院審理時，打出「勵志牌」，並改口認罪，他強調自己還在唸大學，被抓時，爸爸幫他辦休學，他學籍保留中，希望能完成學業，並扶養父母親，聲明減刑至6月以下，讓他免入獄。

法官卻認為，曹男不是只犯一案，單只胡婦就失金達上百萬元，曹男危害不輕，且是到二審才認罪賠償，並無值得憫恕之處，但他已與胡婦和解，可酌減1年，從寬改判1年，這已經最輕量刑，不能給他緩刑。

此案判刑確定後，台南地檢署以曹男在緩刑前另犯他案（胡婦一案），聲請撤銷高等法院台中分院的緩刑，台南地院判決緩刑撤銷，至於他還有另涉其他刑案，目前陸續審理中。

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