大學生當詐團車手頭 無悔意想緩刑 這下得坐牢

高等法院台南分院二審認為，曹男觸犯多案，危害不輕，無值得憫恕之處，考量他已賠償和解，改輕判一年、不宣告緩刑確定。（資料照）

2024/04/06 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕曹姓男大學生二○二一年加入詐欺集團，與共犯在短短四個月流竄北中南行騙取財，致多名被害人失金共逾三百萬元，案件於台中、台南兩地審理，台中部分他二審時宣稱悔悟且賠償被害人，法官憫恕他是年僅廿歲大學生，輕判一年八月，宣告緩刑免入獄；但在台南，他一審不認罪，被判刑二年，二審他改打「苦情牌」但為時已晚，二審拒絕給他緩刑，更糟的是，台中的緩刑也被撤銷，難逃入獄命運。

一審不認罪被判刑

二審改打苦情牌無效

判決書指出，曹男二○二一年六月當詐團的「收水（又稱車手頭）」，開車接送車手於台中、桃園、台南行騙取款，賺取每趟酬勞三千至五千元，同年十月被拘捕羈押，台中與台南地檢署分別起訴。

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台中地院審理曹男與共犯詐騙劉姓婦人五十三萬元、吳姓婦人七十三萬元、李姓男子一八○萬元等三案，他打出「懊悔牌」強調只賺取九千元，已賠償劉婦九萬元（另二人未賠償），請求輕判與緩刑，但法官不接受，三罪各判刑一年三月、一年五月與一年十月。

曹男趕緊賠償吳婦二萬元、李男二十五萬元，高等法院台中分院二審憫恕他是大學生而予減刑，三罪併判一年八月、緩刑五年確定。

台南方面，曹男與共犯騙走胡姓婦人現金卅萬元、盜領八十萬元，他一審時否認犯行，台南地院判刑二年，他隨即賠償胡婦十二萬元再上訴，改口認罪主打「苦情牌」，強調父親幫他辦休學，希望能完成學業以扶養父母，請求輕判六月以下免入獄之刑。

高等法院台南分院二審認為，曹男觸犯多案，危害不輕，無值得憫恕之處，考量他已賠償和解，改輕判一年、不宣告緩刑確定。

台南地檢署以曹男緩刑前另犯他案且判刑確定為由，聲請撤銷台中三案的緩刑，台南地院裁准，緩刑泡湯；曹男另涉其他詐騙案，尚在法院審理中。律師建議，被告若真心悔悟，應於偵查或一審時就坦承認錯、積極賠償，以爭取輕判或緩刑。

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